Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
Сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
60% работодателей ожидают от сотрудников базовых ИИ-навыков

30 сентября 2025 09:36
Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и IT-компании Touch Instinct провели исследование среди 2700 соискателей и 140 работодателей о необходимости ИИ-компетенций в работе. Опрос показал, что 60% компаний ожидают от текущих и потенциальных сотрудников базового владения нейросетями.
 

Каждый четвертый сотрудник выполняет работу с помощью нейросетей
 

Опрошенные в ходе исследования сотрудники отметили, что используют ИИ-технологии для выполнения рабочих задач — 26% регулярно, а 35% периодически. Наиболее часто к ним обращаются специалисты из сфер массмедиа и искусства, информационных технологий, высшего и среднего менеджмента, а также рекламы и PR. Для 18% респондентов нейросети все еще не применимы в их сфере. Крайне редко их используют в розничной торговле и HoReCa.
 

При этом те, кто пользуется ИИ-технологиями, выделяют следующие преимущества: ускорение выполнения задач (67%), экономию рабочего времени (63%), уверенное применение новых технологий (35%) и более качественное выполнение обязанностей (33%). Только 10% не видят плюсов в использовании нейросетей.
 

Многие стремятся развивать ИИ-навыки, чтобы повысить свою ценность на рынке труда и претендовать на более высокий доход. В основном, сотрудники самостоятельно изучают возможности сервисов, а в затруднительных случаях читают советы и инструкции в интернете. Специальные курсы по нейросетям чаще проходят юристы, маркетологи и PR-специалисты, топ-менеджеры и преподаватели. 
 

«ИИ — это инструмент, который усиливает экспертизу и на текущем этапе выступает в роли младшего помощника. Специалистам любых сфер, не только IT, требуется глубокое понимание своей области и технические навыки, чтобы правильно поставить задачу ИИ-сервису и оценить качество ответа. Ответственность за конечный результат по-прежнему несут специалисты.

Свыше 80% компаний, по данным совместного опроса, позитивно относятся к применению нейросетей сотрудниками. По нашему опыту использование искусственного интеллекта в IT повышает качество и скорость работы в 2 раза. Системные аналитики и разработчики Touch Instinct уже активно задействуют ИИ-сервисы для исследований, генерации и оптимизации кода, творческих и текстовых задач», — комментирует Вячеслав Лобозов, директор по развитию Touch Instinct.
 

При этом работодатели отмечают и недостатки в использовании нейросетей сотрудниками. Треть руководителей тревожатся, что работники перестанут обучаться и профессионально расти. Еще 24% отмечают, что сотрудники предлагают слабый креатив и реже ищут нестандартные пути для решения задач. Часть респондентов заметили, что подчиненные чаще допускают ошибки в работе или же попросту ленятся и отвлекаются на личные дела. Такое же количество работодателей не видят слабых сторон в использовании нейросетей. Сами сотрудники отмечают трудности в написании промтов и зависимость от нейросетей (20%).
 

Большая часть промтов связана с маркетингом и креативом

В компаниях уже доверяют нейросетям маркетинговые и креативные задачи (41%), а также рутинные процессы, связанные с переводами, написанием текстов и документацией (39%). С помощью ИИ также оптимизируются процессы дизайна, аналитики и разработки. Большинство из этих задач работодатели предпочли бы отдать ИИ-сервисам под ключ.

В 34% компаниях ИИ-навыки стали обязательными для маркетологов, PR- и SMM-специалистов. В том числе 27% респондентов учитывают их при найме копирайтеров и контент-менеджеров, а 26% — аналитиков данных.
 

Главная ИИ-компетенция по мнению работодателей — поиск информации и идей
 

Большинство опрошенных работодателей (60%) ожидают от сотрудников владения базовыми ИИ-навыками: поиска информации и идеи с помощью ChatGPT, GigaChat, DeepSeek и других сервисов. Среди других приоритетных требований — анализ данных, оптимизация промтов и создание визуального контента. Также 23% организаций ожидают, что специалисты смогут за счет нейросетей автоматизировать создание кода и рекламные кампании.
 

При этом значительную часть задач работодатели по-прежнему готовы доверять только людям. Среди них — решение сложных нестандартных поручений, требующих глубокого контекста и опыта (37%), принятие финальных продуктовых и бизнес-решений (32%), менторство и управление командой (27%). В том числе создание стратегий, ведение переговоров и взаимодействие с клиентами. В целом, 44% работодателей убеждены, что все перечисленные задачи требуют исключительно творческого и экспертного участия специалистов, которое искусственный интеллект не может заменить.

Весь список