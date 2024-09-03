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6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах

3 сентября 2024 10:04
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6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсада

6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, (далее – МОО) на новый 2024-2025 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуем вам проверить данные, указанные в вашем заявлении, на Портале Образовательных Услуг  https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).     

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений рекомендуем вам обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Вы имеете право выбора предпочитаемых  МОО с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения). 

Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении вам необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

  • - наличия у родителей (законных представителей) ребенка права  на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральными региональным законодательством;
  • - даты регистрации ребенка в электронном реестре;
  • - возраста ребенка по состоянию на 01.09.2024;
  • - направленности группы;
  • - желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.


О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу  https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного обращения для письменного подтверждения своего согласия  с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей)  для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом  в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет. 

В целях восстановления ребенка в электронном реестре  для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

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