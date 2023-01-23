6% самарцев останутся на работе, даже если руководство отпустит их домой

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, куда отправятся сотрудники, если начальство отпустит их с работы пораньше. В открытом опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

52% самарцев отправятся домой к семье, если руководство отпустит их с работы на 2—3 часа раньше. 11% респондентов займутся спортом. 7% — отправятся прогуляться. 6% респондентов останутся решать рабочие дела. Еще 5% — побегут решать личные проблемы.

Если руководство решит отпустить сотрудников раньше, то 4% отправятся по магазинам, еще 3% — в кафе или бар. По 1% горожан пойдет в кино, займется чтением или поспешит на вторую работу. Среди прочих вариантов времяпрепровождения назывались храм, рыбалка, встречи с друзьями, ремонт авто и учеба.



3% даже гипотетически не хотят рассуждать о том, где они могли бы оказаться: их руководство настолько строгое, что невозможно даже представить, что их работа завершится ранее установленного времени.



Среди женщин больше тех, кто поспешит домой или на прогулку. Среди мужчин — тех, кто пойдет на тренировку, займется личными делами или останется на работе.



Время проведения: 11—19 января 2023 года