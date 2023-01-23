6% самарцев останутся на работе, даже если руководство отпустит их домой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Некоторые модели уже применяются в работе, ещё несколько будут внедрены в эксплуатацию в этом году.
Сбер спрогнозирует природные бедствия и экономический ущерб от них на основе моделей искусственного интеллекта
Во время работ на линии по улице Красноармейской с левым поворотом на улицу Галактионовскую, трамвайное сообщение будет сохранено. 
Метрострой: планируется переустройство трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской
Тестирование новой технологии будет для клиентов бесплатным.
Сбер проведёт самое масштабное тестирование клиентами платёжного стикера
Данная мера будет действовать с 05:00 до 17:30 28 января 2023 года.
В связи с проведением лыжного марафона «Сокольи горы» будет временно ограничено движение транспорта
Песков: некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать
Песков: некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать
Самарцам рассказывают про полезный лайфхак для приборов учёта
Самарцам рассказывают про полезный лайфхак для приборов учёта
Самарец подозревается в посредничестве во взяточничестве
Самарец подозревается в посредничестве во взяточничестве
Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе
Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.67
-0.18
EUR 74.34
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

6% самарцев останутся на работе, даже если руководство отпустит их домой

23 января 2023 09:14
252
6% самарцев останутся на работе, даже если руководство отпустит их домой

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob  узнал, куда отправятся сотрудники, если начальство отпустит их с работы пораньше. В открытом опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

52% самарцев отправятся домой к семье, если руководство отпустит их с работы на 2—3 часа раньше. 11% респондентов займутся спортом. 7% — отправятся прогуляться. 6% респондентов останутся решать рабочие дела. Еще 5% — побегут решать личные проблемы.
Если руководство решит отпустить сотрудников раньше, то 4% отправятся по магазинам, еще 3% — в кафе или бар. По 1% горожан пойдет в кино, займется чтением или поспешит на вторую работу. Среди прочих вариантов времяпрепровождения назывались храм, рыбалка, встречи с друзьями, ремонт авто и учеба.

3% даже гипотетически не хотят рассуждать о том, где они могли бы оказаться: их руководство настолько строгое, что невозможно даже представить, что их работа завершится ранее установленного времени.

Среди женщин больше тех, кто поспешит домой или на прогулку. Среди мужчин — тех, кто пойдет на тренировку, займется личными делами или останется на работе.

Время проведения: 11—19 января 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе
23 января 2023, 13:50
Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе
52% респондентов региона отмечают, что их работодатель обычно не просит сотрудников сдавать деньги на различные цели. Общество
115
Новогодние живые ели самарцы в 2 раза чаще относят в мусор, чем сдают на переработку
22 января 2023, 11:22
Новогодние живые ели самарцы в 2 раза чаще относят в мусор, чем сдают на переработку
В целом по стране три года назад россияне более осознанно подходили к утилизации новогодней ели, чем сейчас. Общество
468
В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Самары
21 января 2023, 11:53
В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Самары
Но проводит ее только 5% компаний. Общество
625
В центре внимания
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
23 января 2023  12:54
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
136
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.
20 января 2023  17:04
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области
864
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
698
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
814
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
6247
Весь список