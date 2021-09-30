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6 октября в Самаре прозвучат сирены

30 сентября 2021 09:37
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6 октября в Самаре прозвучат сирены

6 октября 2021 года будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения городского округа Самара.

В период с 10.40 до 10.45 в городском округе Самара будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан.

Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем!».

По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке.

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