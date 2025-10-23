Я нашел ошибку
Главные новости:
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
В Самаре начали играть в лапту!
В Самаре начали играть в лапту!
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
Почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.3
EUR 94.75
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

6 из 10 самарцев уже планируют отпуска 2026 года

23 октября 2025 09:46
148
6 из 10 самарцев уже планируют отпуска 2026 года

В SuperJob  выяснили, что к составлению графика отпусков на следующий год большинство работников готово. Отдыхать летом планирует каждый второй. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

62% самарцев уже определили для себя, в какой сезон 2026 года они возьмут основную часть отпуска: 47% — летом, 7% — весной, 6% — осенью и лишь 2% — зимой. Каждый четвертый респондент (26%) еще не определился с сезоном. 12% предпочитают не планировать отдых заранее, составление графика отпусков они оставляют на усмотрение эйчаров.

Горожанки предпочитают брать отпуск летом. Среди представителей сильного пола больше тех, кто предпочитает не планировать отпуск заранее.

Респонденты старше 45 лет реже тех, кто моложе, выбирает для отдыха лето (42%) и чаще — весну (10%).

Опрошенные с зарплатой ниже средней реже планируют летний отпуск (43%) и чаще выбирают зимний (4%) по сравнению с теми, кто получает больше.

Среди горожан с детьми гораздо больше желающих отдыхать в летние месяцы, чем среди бездетных.

Время проведения: 15—20 октября 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
23 октября 2025, 12:58
Почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
Главный повод — День рождения: 77% дарят подарки в честь персонального праздника. Общество
102
27% самарцев считают, что их основным источником дохода на пенсии будет работа
22 октября 2025, 10:26
27% самарцев считают, что их основным источником дохода на пенсии будет работа
Женщины чаще, чем мужчины, рассчитывают на государственную пенсию и на работу. Общество
258
Каждый третий самарец, использующий ИИ, выдает результаты его работы за свои
21 октября 2025, 10:00
Каждый третий самарец, использующий ИИ, выдает результаты его работы за свои
Треть респондентов (37%) смогли автоматизировать с помощью ИИ более 75% своих рутинных задач. Общество
352
В центре внимания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
347
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
317
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
454
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
341
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
338
Весь список