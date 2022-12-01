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6 из 10 самарцев одобряют длинные новогодние каникулы

1 декабря 2022 09:59
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6 из 10 самарцев одобряют длинные новогодние каникулы

Длительные новогодние каникулы одобряют 59% самарцев. Сказывается отмена ковидных ограничений: можно свободно посещать театры, музеи и массовые мероприятия. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

На этот раз новогодние каникулы продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 59% горожан: по их мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими людьми. «В идеале — на зимний курорт, в среднем — переделать накопившиеся дела, а как минимум — соскучиться по работе», — комментируют опрошенные. Напротив, 8% оценивают продолжительный новогодний отдых отрицательно. 18% признаются, что им все равно: «Я работаю посменно».

Сторонников длительных новогодних каникул среди женщин больше, чем среди мужчин (68% против 50% соответственно), а среди тех, у кого есть дети, — больше, чем среди бездетных (63 и 54%). Россияне до 34 лет положительно оценивают 9 нерабочих дней чаще старшего поколения (66% против 52% среди тех, кто старше 45-ти).

В целом по стране по сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам: тех, кто одобряет большое количество выходных подряд, стало на 13 п.п. больше, — число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню. Сказывается снятие короновирусных ограничений: в прошлом году те, у кого не было QR-кода, во многих регионах не могли посещать театры, участвовать в детских елках и проч.

Время проведения: 28—29 ноября 2022 года

Теги: Опрос

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