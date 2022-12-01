6 из 10 самарцев одобряют длинные новогодние каникулы

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Длительные новогодние каникулы одобряют 59% самарцев. Сказывается отмена ковидных ограничений: можно свободно посещать театры, музеи и массовые мероприятия. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.