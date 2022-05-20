6 из 10 россиян — за детско-юношескую организацию, но на возрождение пионерии согласны только 38%

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В День 100-летия пионерии в Госдуму внесли проект о всероссийском детском движении. Мнения россиян о возрождении пионерии разделились, но большинство согласно, что обществу нужна детско-юношеская организация. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны, в т. ч. родители детей до 14 лет.



Среди экономически активного населения страны за воссоздание пионерской организации — 38%, против — 32%, еще 30% затруднились с ответом. О необходимости детско-юношеского движения для современного подрастающего поколения говорят почти 6 из 10 опрошенных (59%), а 14 лет назад в этом были уверены 77%.



Мужчины чуть чаще женщин и голосуют за возрождение пионерии (40 и 36% соответственно), и говорят о необходимости создания нового патриотического движения для детей и подростков (62 и 56%). Опрошенные до 34 лет менее лояльны к подобным инициативам по сравнению с респондентами более зрелого возраста.



Больше всего же сторонников возрождения пионерии — среди родителей детей до 14 лет (53%). 65% родителей говорят, что их детям нужна детско-юношеская организация по образу и подобию пионерской.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 386

Время проведения: 18—19 апреля 2022 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов