6 из 10 работодателей требуют от всех сотрудников ношения масок на рабочем месте

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Несмотря на пандемию COVID-19, 3 из 10 россиян не носят на работе медицинскую маску, причем 5% не надевают ее даже вопреки прямому требованию работодателя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители 500 компаний и 1600 экономически активных россиян, работающих на территории работодателя.



Маска обязательна для всех сотрудников в 62% организаций, чаще всего это правило актуально на крупных предприятиях численностью от 1000 человек (71%), в компаниях сферы услуг (68%) и логистики (67%). В 18% организаций защита органов дыхания требуется лишь от некоторых категорий сотрудников (как правило, непосредственно работающих с людьми). В каждой пятой компании (20%) от работников не требуется ношение масок. Чаще всего о таком рассказывали представители IT-компаний (39%).



Сегодня в общей сложности 70% россиян, работающих на территории работодателя, носят на работе медицинскую маску, причем 14% делают это абсолютно добровольно: работодатели не предъявляют к ним таких требований. Добровольное решение носить медицинскую маску чаще принимают россияне старше 45 лет: каждый пятый опрошенный (20%) работает в маске, даже если правила компании этого не требуют. Защищают органы дыхания по требованию работодателя 56% россиян, причем женщины чаще мужчин (61 и 53% соответственно).



Каждый четвертый работающий россиянин (25%) не носит медицинскую маску, поскольку работодатель этого не требует.



5% россиян работают без маски, даже несмотря на прямое требование работодателя. Респонденты, как правило, объясняют это наличием у себя антител к COVID-19, личным дискомфортом или неверием в серьезность коронавируса.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 102

Время проведения: 27 января — 1 февраля 2021 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 500 респондентов