6 апреля начальник УГИБДД полковник полиции Юрий Некрасов станет гостем ГТРК «Самара»

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Прямой эфир будет транслироваться на телеканалах «Россия 24» и «Самара 24», а также на площадках интернет-ресурсов ГТРК «Самара».

Руководитель региональной ГИБДД полковник полиции Юрий Некрасов в прямом эфире студии ГТРК «Самара» расскажет зрителям о состоянии аварийности на дорогах области, проинформирует о новых правилах техосмотра и медицинского освидетельствования, объяснит алгоритм обжалования штрафов с камер видеофиксации, а также ответит на поступающие вопросы.

Свои вопросы главному государственному инспектору безопасности дорожного движения региона можно оставить в гостевой книге сайта ГТРК «Самара» (https://tvsamara.ru/guest- book/) или задать их, позвонив в прямой эфир по телефону 8 (846) 926-04-80.

Трансляция эфира будет осуществляться 6 апреля в 18:30 на телеканалах «Россия 24» и «Самара 24», а также на площадках интернет-ресурсов ГТРК «Самара».