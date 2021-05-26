59% родителей в Самаре видят будущее своих детей в родном городе

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Чаще всего хотят, чтобы их дети после получения профессии остались жить в родном городе – москвичи, петербуржцы и казанцы, реже всего — жители Волгограда; Самара – на четвертом месте в рейтинге. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 7500 родителей несовершеннолетних детей из городов-миллионников.

Почти три четверти москвичей (74%) желают детям после получения профессии остаться жить в своем городе. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге: о том, чтобы дети остались жить в городе на Неве, мечтают 73% родителей. На третьем месте в родительском рейтинге лучших городов для карьеры детей — Казань: две трети родителей хотят, чтобы дети, повзрослев, остались в столице Татарстана.

В числе мегаполисов, жители которых достаточно часто желают детям остаться в своем городе, — Самара (59%), Нижний Новгород (57%), Краснодар (54%), Ростов-на Дону и Екатеринбург (по 50%).

Однако, 30% родителей в Самаре не хотят, чтобы их дети после получения образования оставались в родном городе. Самыми популярными направлениями для переезда оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Большинство родителей в Самаре не рассматривают для переезда детей зарубежные города и хотят, чтобы ребенок строил карьеру в своей стране.



Реже всего хотят, чтобы дети остались в своем городе, родители из Волгограда (28%), Омска (34%) и Уфы (35%).



Немногочисленные москвичи, которые хотят, чтобы дети, повзрослев, переехали из столицы, в топ-5 городов для релокации называли зарубежные мегаполисы (Нью-Йорк, Берлин, Стокгольм, Цюрих и Ригу). Петербуржцы, которые не хотят, чтобы дети остались в Северной столице, в качестве желанных городов для переезда чаще всего называли Москву, Хельсинки и Нью-Йорк, а также солнечные Сочи и Барселону. Жители провинции же чаще всего советуют своим детям перебраться в Москву или Санкт-Петербург, а не за границу: после двух столиц в числе самых популярных городов для переезда — Сочи и Краснодар, а также Казань и Екатеринбург.



Место проведения опроса: гг. Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск

Время проведения: 1 февраля — 18 мая 2021 года

Исследуемая совокупность: родители несовершеннолетних детей, проживающие с детьми в одном городе

Размер выборки: по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников