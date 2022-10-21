59 ИТ-специалистов Самарской области уже смогли воспользоваться льготной ипотекой

100

В Самарской области за полгода (с мая 2022 года) по программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов от АО «ДОМ.РФ» уже выдано 59 кредитов на общую сумму более 352,33 млн рублей. Только за последний месяц банком было выдано 12 кредитов. При этом одобрено свыше 250 заявок, что в два раза больше, чем на начало июля 2022 года.



По количеству принятых заявок от ИТ-специалистов на льготную ипотеку Самарская область стабильно входит в ТОП-15 среди всех регионов РФ. А по программе «Готовое жильё» по итогам первого полугодия 2022 года Самарская область стала третьим регионом (после Москвы и Санкт-Петербурга), где чаще других брали ипотеку.



Лидерами среди кредитных учреждений по количеству принятых заявлений являются Сбербанк и Банк Дом.рф. С начала 2022 года Банк Дом.pф выдал ипотечных кредитов на сумму более 130 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При поддержке банка жилищные условия уже улучшили более 28 тысяч семей.



По условиям получения льготной ипотеки для ИТ-специалистов, максимальная сумма кредита еще летом была увеличена для регионов-миллионников до 30 млн рублей. Стать участником программы могут специалисты в возрасте от 22 до 44 лет включительно, работающие в аккредитованных IT-компаниях. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых.



Кроме того, в Самарской области действует и региональная мера поддержки ИТ-специалистов в виде компенсации затрат в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту на покупку жилья. Такой возможностью могут воспользоваться специалисты отрасли в возрасте до 44 лет включительно. При этом подавать документы на компенсацию расходов можно не только на этапе купли-продажи квартиры, но и на этапе долевого строительства.



Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки работников IT- отрасли. В их числе – возмещение компаниям расходов на обеспечение льготной ставки по ипотеке. О необходимости предусмотреть дополнительные меры поддержки отрасли говорилось 10 марта на встрече IT-сообщества региона с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.



Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку отрасли IT, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров. В частности, по инициативе Дмитрия Азарова IT-специалисты Самарской области с 2020 года получили возможность компенсировать половину расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту.



Согласно условиям программы, денежная выплата за счет средств областного бюджета предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение 3 лет, договор ипотечного кредитования должен быть заключен не ранее 1 января 2019 года. Стаж работы в самарской IТ-компании должен составлять не менее 6 месяцев. Для получения денежной выплаты IТ-специалист должен представить пакет документов в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Департамент информтехнологий и связи Самарской области со своей стороны готов оказывать ИТ-специалистам консультационную помощь в оформлении и подаче документов в СОФЖИ.



Данные меры стимулирования молодых IT-специалистов направлены на развитие региональной программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: департамент информационной политики СО