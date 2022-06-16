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55% жителей Самары хотят жить в «умном доме»

16 июня 2022 12:49
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55% жителей Самары хотят жить в «умном доме»

По данным опроса Авито Услуг, сервиса №1 для привлечения заказов на услуги через интернет*, 55% жителей Самары хотели бы установить систему «умный дом»* в своем жилье. Большинство (75%) обратится за помощью профессионального специалиста, при этом желание установить домашнюю автоматизацию значительно выше у молодой аудитории из Москвы и Санкт-Петербурга и у жителей городов 500+.

*«Умный дом» — это автоматизированная система, контролирующая различные процессы в помещении, с возможностью дистанционного управления. В число таких систем входят, например, системы климат-контроля, управление освещением или бытовыми приборами, водоснабжение и так далее.

  • Самые нужные «умные» системы

Среди наиболее полезных систем в быту жители Самары называют аварийные системы (например, датчики протечек или задымления) — их отметили 54% респондентов. На втором месте оказались охранные системы — их выбрали 46% респондентов.

Полезными в доме, по мнению жителей Самары, также являются умные лампочки и розетки (41%), системы климат-контроля (33%), а также управление водоснабжением и бытовой техникой (по 28%).

Интересно, что в целом по России женщины чаще хотели бы установить дома аварийные системы (58% женщин против 49% мужчин), а мужчин-респондентов больше привлекают охранные системы (49% против 44%).

  • Наличие системы «умный дом»

Согласно опросу, у 67% жителей Самары нет систем «умного дома» в квартире или на даче. При этом оснастить свое жилье хотели бы 55% респондентов. Чаще других положительный ответ давали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (71%), а также жители городов с населением от 500 тысяч человек (73%).

Более того, 59% жителей Самары готовы даже доплатить за аренду или покупку жилья, если оно будет оснащено системами «умного дома». В большей степени это касается представителей молодого поколения — 72% респондентов в возрасте 18-24.

  • Установка системы «умный дом»

79% опрошенных жителей Самары предпочтут обратиться за помощью профессиональных мастеров для установки систем «умного дома». При этом в России женщины более склонны доверять установку специалистам, чем мужчины (83% против 66%). Интересно и возрастное различие: к специалистам скорее обратятся 71% молодых людей (от 18 до 24 лет) и россияне старше 65 лет (81%).

Помимо безопасности и надежности, одними из наиболее важных параметров жители Самары называли также возможность управления голосом и жестами (37%) и простоту подключения (25%). При этом для молодежи от 18 до 24 лет более важно управление голосом или жестами (34%), а простоту подключения и доступную стоимость чаще выбирали представители пенсионного возраста (28% и 61% соответственно).

  • Где нужны «умные» системы?

69% жителей Самары придерживается мнения, что такие системы следует установить в социальных учреждениях (школах, детских садах, больницах и т.д.). 55% респондентов выбрали загородные дома и коттеджные поселки, а 40% отдали предпочтение бизнес-центрам и общественным пространствам. При этом молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще отмечали необходимость наличия «умного дома» в офисах и БЦ (43%), а представители более старшего поколения — в социальных учреждениях (76%).

Теги: Опрос

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