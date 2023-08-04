54% россиян начали работать раньше 18 лет

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Более половины россиян (54%) начали работать в 17 лет или раньше. Еще 30% — в 18-20 лет, а 15% – в 21 год или позже. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и крупнейшей российской платформой по поиску работы и сотрудников hh.ru среди 2849 российских соискателей.

Среди мужчин больше тех, кто начал работать до 18 лет (60% против 49% у женщин). Высокой долей респондентов, которые начали работать подростками, отличаются профобласти «Туризм, гостиницы и рестораны» и «Рабочий персонал». Чаще всего до совершеннолетия начинают работать жители Самарской (61%) и Иркутской областей (59%).

Респонденты, начавшие работать раньше 18 лет, рассказали, почему решили устроиться на работу в этом возрасте (можно было выбрать несколько ответов):

ради финансовой независимости — 51%;

чтобы накопить деньги на что-то определенное — 35%;

чтобы с пользой проводить личное время — 28%;

чтобы помочь родителям — 20%;

чтобы содержать себя — 20%.

Интересно, что большинство родителей (77%) тех россиян, которые начали работать раньше 18 лет, положительно отнеслись к их решению. А 15% — нейтрально.

Более половины респондентов (54%) считают, что работа до 20 лет никак не повлияла на уровень их дохода сейчас. 46% придерживается противоположного мнения. Больше всего таких соискателей в профобластях «Юриспруденция», «Высший и средний менеджмент» и «Туризм, гостиницы и рестораны».

41% россиян рассказали, что столкнулись с проблемами на первой работе:

пришлось выбирать между работой и учебой — 11%;

столкнулись с негативным отношением со стороны начальства или коллег — 11%;

выплатили не всю зарплату или вообще не заплатили — 11%;

описание вакансии разошлось с реальностью — 9%.

«Первая работа в карьере редко бывает высокооплачиваемой, это, скорее, время социализации во взрослой жизни и получения первого опыта. В то же время наша компания предлагает молодым людям попробовать себя в качестве страхового агента, где размер дохода во многом зависит от желания и трудолюбия, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — Эту работу можно совмещать с учебой, при этом «Росгосстрах» предоставляет новичкам широкую и востребованную линейку продуктов страхования, которые можно предложить клиентам, бесплатное обучение, методологическую поддержку продаж и систему наставничества».