Главные новости:
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
53% самарцев против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов

28 августа 2025 09:56
171
53% самарцев против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.
53% экономически активных самарцев поддерживают предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина не принимать на государственную службу и в государственные компании вернувшихся релокантов. «Не должны релоканты работать в госкомпаниях и на госслужбе, так как доверия к ним уже нет»; «Кто их, где, о чем уговорил?!»; «Захотел — уехал, захотел — приехал, на мой взгляд, такие люди ненадёжные», — комментируют опрошенные. Против предложения высказались 20% респондентов, 27% затруднились с ответом: «Если релоканты обладают образованием и опытом, необходимым государству и госкомпаниям, пусть работают»; «Граждане страны не могут лишаться своих гражданских прав или быть поражены в какой-либо законной деятельности. Госаппарат не вправе ограничивать передвижение граждан, выезд и въезд. Покидать страну и возвращаться в нее — это не преступление»; «Люди вернулись, а это значит, они поняли, что в этой стране лучше и будут работать на благо государства».

Среди мужчин поддержка ограничений для релокантов выше (57% против 48% среди женщин). Кроме того, женщины гораздо чаще мужчин затруднялись с ответом.

Наиболее ярко разделились мнения представителей разных поколений. Молодежь до 35 лет проявляет наименьшую поддержку ограничений — всего 37%. С увеличением возраста опрошенных уровень поддержки запрета увеличивается, достигая 60% среди респондентов в возрасте 45+.

Похожая тенденция наблюдается и с увеличением уровня дохода: среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц инициативу поддержали 44%, среди граждан с зарплатой от 100 тысяч — 57%.

Время проведения: 22—25 августа 2025 года

