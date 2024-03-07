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52% опрошенных считают рождение детей основой женского счастья

7 марта 2024 11:31
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52% опрошенных считают рождение детей основой женского счастья

В канун праздника 8 Марта it-сервис для самостоятельного изучения семейной истории Famiry провел исследование на тему того, какую роль играют женщины в российских семьях и что им самим необходимо для счастья. Также Famiry узнал, какое место семейные ценности и поддержка родных занимает в жизни современных женщин. 

Согласно результатам опроса, праздник 8 Марта чаще всего ассоциируется у респондентов с такими словами, как “цветы”, “подарки”, “независимость”, “права женщин”, “сила”, “эмансипация”, “любовь” и “единство”. Присутствуют и негативные ассоциации, однако их меньшинство. Преимущественно они связаны с суетой, одиночеством и ненужными тратами. 

На вопрос о том, как женщины предпочитают отмечать праздник, 28% ответили, что делают это обычно в кругу семьи, приглашают к себе родных, накрывают стол, дарят друг другу подарки. Между тем, 24% предпочитают ходить в гости с подарками, а не приглашать к себе; еще 13% проводят весь в день в компании подруг, устраивают “девичник”, а 14% посвящают день только самим себе — отправляются в SPA, читают, занимаются спортом или любимым хобби. 32% опрошенных заявили, что никак не отмечают праздник, для них 8 Марта — обычный день. 

Согласно исследованию, праздник 8 Марта чаще всего ассоциируется у участников опроса с радостью и счастьем. При этом интересно, что на вопрос о том, что делает женщину счастливой, 65% опрошенных назвали прежде всего стабильность и финансовое благополучие, 57% — новые впечатления, путешествия, приключения и наполненную событиями жизнь, 56% — уверенность в себе, веру в свои силы, 53% — личную самореализацию и хобби. Для 52% рождение детей напрямую связано с женским счастьем. Также важны гармония в семье, теплые отношения с родными (49%) и счастливые отношения с мужчиной (43%). С точки зрения участников опроса, карьерная реализация женщины менее важна для достижения счастья — этот вариант ответа выбрали только 21% респондентов. 

Говоря о той роли, которую женщины сыграли в жизни респондентов, 63% отметили, что именно они передали им все важные навыки по ведению хозяйства. Кроме этого,  54% говорят о том, что женщины повлияли на формирование характера и ценностей, а 42% отмечают, что женщины в их семьях научили не сдаваться, идти вперед и верить в свои силы. Наконец, 61% участников отметил, что женщины показали им, как проявлять такие чувства, как любовь и сострадание, и научили заботиться о родных людях. Интересно, что лишь 22% опрошенных отметили, что старшее поколение женщин в семье научило их любить себя. В целом, более 90% участников исследования согласились с тем, что женщины в их семье сыграли ключевую роль в их воспитании и становлении.  

Говоря об истории семьи, 63% респондентов ответили, что в их роду есть женщины, биография которых их очень вдохновляет. Среди наиболее мотивирующих фактов из жизни женщин-предков респонденты выделили: их характер и силу воли (63%), трудолюбие (56%), преодоление жизненных трудностей (52%), смелость и умение постоять за себя (40%), умение выражать любовь и заботиться о близких (36%), женственность (29%), эрудированность и тягу к знаниям (26%), а также финансовый успех (25%). 

Кстати, больше половины участников опроса знают историю жизни своих близких родственников — мам, бабушек и прабабушек, а 19% отметили, что также знакомы с биографией своих прапрабабушек. Говоря об изучении судеб женщин семьи, 12% опрошенных заявляют, что хотели бы начать такое исследование. 

Респонденты отмечают, что лучше изучить историю женских судеб в семье им поможет большее количество архивных фотографий (59%) и информации о том, каким характером обладала женщина и какой личностью была (50%). Также они хотели бы узнать больше фактов из биографии женщины (42%), а также найти базовую информацию вроде места и даты рождения (38%). 

Теги: Опрос

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