51% самарцев поддерживают закон о социальных банковских вкладах

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому для граждан с низкими доходами будут созданы специальные банковские продукты — социальный банковский счёт и социальный банковский вклад. По результатам опроса, проведённого SuperJob, 51% самарцев поддерживают инициативу. 15% респондентов выступают против, а каждый третий затруднился с оценкой (34%): по их мнению, если человек получает социальную поддержку, то свободных денег на вклад в банке у него не может быть.



Женщины чаще выражают одобрение этой инициативы (56% против 47% среди мужчин). Горожане в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают решение президента активнее тех, кто моложе, и тех, кто старше (58%).



Время проведения: 22—23 июля 2024 года