Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
В Приволжье мужчина угнал машину приятеля и совершил на ней ДТП
В Приволжье мужчина угнал машину приятеля и совершил на ней ДТП
В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за побои в семье
В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за побои в семье
Место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара изменяется 16 и 17 июня
Место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара изменяется 16 и 17 июня
51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки
51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки
В Самаре прошел конкурс «Лучший знаток основ сестринского дела»
В Самаре прошел конкурс «Лучший знаток основ сестринского дела»
Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области
Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
-0.81
EUR 94.83
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Самарцев приглашают на праздник в честь 60-летия фирменного поезда «Жигули»!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки

14 июня 2024 10:49
79
51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки

Для многих молодых людей стажировка становится способом устроиться в штат компании мечты. Авито Работа опросила 2 000 работающих россиян в возрасте 18-25 лет, чтобы узнать, как часто они оставались работать в компании после прохождения стажировки и какие плюсы нашли для себя в этом формате занятости. Оказалось, что 51% опрошенной молодежи трудоустраивались в компанию, в которой проходили стажировку в последний раз.

Особенно высока доля тех, кто остался, среди специалистов транспорта, логистики и доставки (71%). Часто молодежь также остается работать по итогам стажировок в медицинской (59%) и IT-сфере (58%), автомобильном бизнесе (58%), традиционной и онлайн-торговле (57%).

ТОП-5 сфер деятельности, в которых чаще всего остается работать молодежь по итогам стажировки

 

 

Сфера деятельности

Доля респондентов, оставшихся работать в компании после стажировки, %, май 2024

Транспорт, доставка и логистика

71%

Медицина, фармацевтика

59%

IT, интернет, телеком

58%

Автомобильный бизнес

58%

Онлайн- или традиционная торговля

57%

«На современном рынке труда, особенно в таких сферах как логистика, доставка и ритейл, наблюдается значительный спрос на квалифицированных специалистов. Это коррелирует со списком профессий с наибольшим числом стажировок — среди самых массовых весной 2024 года на Авито Работе оказались специальности водителей, комплектовщиков и продавцов. Чтобы восполнить кадровый дефицит, работодатели все чаще прибегают к методам внутреннего обучения и переобучения сотрудников, а также охотнее принимают на работу специалистов без опыта и стажеров. Стажировки становятся важным инструментом не только для молодых людей, но и для компаний, стремящихся привлекать и удерживать талантливые кадры», комментирует директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков.

Однако 26% россиян не остались работать в компании по окончании стажировки, хоть и получили предложение о работе. А 16% опрошенной молодежи не остались работать в компании, поскольку по итогам стажировки предложения о трудоустройстве в штат не поступило.

41% молодых россиян, у которых был опыт прохождения стажировок, в качестве преимуществ этого формата выделили получение практических навыков, применимых в профессии. 38% работающей молодежи отметили, что стажировка помогла им понять специфику работы, реальные требования и задачи в конкретной роли или отрасли. 34% опрошенных благодаря стажировке смогли понять собственные сильные и слабые стороны и определить возможности для развития.

Треть (33%) респондентов открыли для себя возможность попробовать себя в новой роли и сменить направление деятельности, 31% — повысили уверенность в себе и своих профессиональных навыках. Четверти (25%) опрошенных удалось улучшить коммуникативные способности, командную работу и других «мягкие навыки». 21% россиян использовали стажировку для расширения сети профессиональных контактов и наставничества опытных специалистов, а каждый пятый (20%) воспользовался возможностью дополнить портфолио, таким образом повысив свою конкурентоспособность на рынке труда. 19% молодежи в качестве плюсов стажировки назвали доступ к корпоративным ресурсам и обучающим материалам на время стажировки.

При этом молодые специалисты высказались и о своих пожеланиях к стажировкам. Так, 32% опрошенных хотели бы повысить уровень оплаты труда в рамках прохождения последней стажировки, а 24% высказались за постановку более четких, конкретных задач и целей на период стажировки. 21% изменили бы условия труда на более комфортные (например, ввели бы гибридный формат работы). Столько же респондентов хотели бы получать больше обратной связи от руководителей и наставников, четко знать о перспективах своего трудоустройства после стажировки, а также добавили бы больше практических задач и реальных проектов. 18% опрошенных молодых людей хотели бы иметь возможность проявить больше самостоятельности и ответственности в работе, а 17% сделали бы программу своей стажировки поэтапной и более структурированной. Больше коммуникации и возможностей для взаимодействия с командой, а также меньше административных и рутинных задач хотели бы видеть на стажировке 16% респондентов. 12% молодых россиян высказались о желании посещать во время прохождения стажировок тимбилдинги и мероприятия для знакомства с коллегами и корпоративной культурой.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Неплательщикам алиментов откажут в трудоустройстве в каждой третьей компании Самары
14 июня 2024, 09:48
Неплательщикам алиментов откажут в трудоустройстве в каждой третьей компании Самары
Недавно Госдума одобрила создание реестра должников по алиментам. Общество
120
В 35% компаний Самары есть сотрудники на удаленке
13 июня 2024, 13:36
В 35% компаний Самары есть сотрудники на удаленке
Сегодня персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, есть только в 6% компаний города. Общество
356
Большинство самарцев готовы заранее откладывать деньги для обеспечения себя после выхода на пенсию
13 июня 2024, 13:01
Большинство самарцев готовы заранее откладывать деньги для обеспечения себя после выхода на пенсию
Среди тех респондентов, которые еще не вышли на пенсию, 25% согласны с тем, что смогут накопить на пенсию, которая обеспечивала бы им привычный уровень потребления. Общество
267
В центре внимания
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
14 июня 2024  11:28
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
29
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
14 июня 2024  11:24
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
27
Также на встрече обсуждались проблемные вопросы, касающиеся деятельности РКЦ.
13 июня 2024  22:32
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым меры поддержки предприятия
455
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
985
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области».
13 июня 2024  13:55
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области»
420
Весь список