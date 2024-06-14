51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки

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Для многих молодых людей стажировка становится способом устроиться в штат компании мечты. Авито Работа опросила 2 000 работающих россиян в возрасте 18-25 лет, чтобы узнать, как часто они оставались работать в компании после прохождения стажировки и какие плюсы нашли для себя в этом формате занятости. Оказалось, что 51% опрошенной молодежи трудоустраивались в компанию, в которой проходили стажировку в последний раз.

Особенно высока доля тех, кто остался, среди специалистов транспорта, логистики и доставки (71%). Часто молодежь также остается работать по итогам стажировок в медицинской (59%) и IT-сфере (58%), автомобильном бизнесе (58%), традиционной и онлайн-торговле (57%).

ТОП-5 сфер деятельности, в которых чаще всего остается работать молодежь по итогам стажировки

Сфера деятельности Доля респондентов, оставшихся работать в компании после стажировки, %, май 2024 Транспорт, доставка и логистика 71% Медицина, фармацевтика 59% IT, интернет, телеком 58% Автомобильный бизнес 58% Онлайн- или традиционная торговля 57%

«На современном рынке труда, особенно в таких сферах как логистика, доставка и ритейл, наблюдается значительный спрос на квалифицированных специалистов. Это коррелирует со списком профессий с наибольшим числом стажировок — среди самых массовых весной 2024 года на Авито Работе оказались специальности водителей, комплектовщиков и продавцов. Чтобы восполнить кадровый дефицит, работодатели все чаще прибегают к методам внутреннего обучения и переобучения сотрудников, а также охотнее принимают на работу специалистов без опыта и стажеров. Стажировки становятся важным инструментом не только для молодых людей, но и для компаний, стремящихся привлекать и удерживать талантливые кадры», — комментирует директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков.

Однако 26% россиян не остались работать в компании по окончании стажировки, хоть и получили предложение о работе. А 16% опрошенной молодежи не остались работать в компании, поскольку по итогам стажировки предложения о трудоустройстве в штат не поступило.

41% молодых россиян, у которых был опыт прохождения стажировок, в качестве преимуществ этого формата выделили получение практических навыков, применимых в профессии. 38% работающей молодежи отметили, что стажировка помогла им понять специфику работы, реальные требования и задачи в конкретной роли или отрасли. 34% опрошенных благодаря стажировке смогли понять собственные сильные и слабые стороны и определить возможности для развития.

Треть (33%) респондентов открыли для себя возможность попробовать себя в новой роли и сменить направление деятельности, 31% — повысили уверенность в себе и своих профессиональных навыках. Четверти (25%) опрошенных удалось улучшить коммуникативные способности, командную работу и других «мягкие навыки». 21% россиян использовали стажировку для расширения сети профессиональных контактов и наставничества опытных специалистов, а каждый пятый (20%) воспользовался возможностью дополнить портфолио, таким образом повысив свою конкурентоспособность на рынке труда. 19% молодежи в качестве плюсов стажировки назвали доступ к корпоративным ресурсам и обучающим материалам на время стажировки.

При этом молодые специалисты высказались и о своих пожеланиях к стажировкам. Так, 32% опрошенных хотели бы повысить уровень оплаты труда в рамках прохождения последней стажировки, а 24% высказались за постановку более четких, конкретных задач и целей на период стажировки. 21% изменили бы условия труда на более комфортные (например, ввели бы гибридный формат работы). Столько же респондентов хотели бы получать больше обратной связи от руководителей и наставников, четко знать о перспективах своего трудоустройства после стажировки, а также добавили бы больше практических задач и реальных проектов. 18% опрошенных молодых людей хотели бы иметь возможность проявить больше самостоятельности и ответственности в работе, а 17% сделали бы программу своей стажировки поэтапной и более структурированной. Больше коммуникации и возможностей для взаимодействия с командой, а также меньше административных и рутинных задач хотели бы видеть на стажировке 16% респондентов. 12% молодых россиян высказались о желании посещать во время прохождения стажировок тимбилдинги и мероприятия для знакомства с коллегами и корпоративной культурой.