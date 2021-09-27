5 тысяч сообщений за неделю: как социальные сети влияют на погоду в домах жителей региона

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Рекордные 5 тысяч сообщений за неделю попали в систему мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» - основного инструмента работы Центра управления регионом Самарской области.

ТОП-3 проблемных тем:

- ЖКХ - 3154

- Здравоохранение и коронавирус - 302

- Дороги - 226

Ранний старт

Самой обсуждаемой темой стал ранний старт отопительного сезона. Поручение Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова потребовало усиления работы всех профильных служб региона. Спустя 3 дня с момента объявления о старте сезона, тепло пришло в половину жилых домов и социальных учреждений города. Однако сигналы от жителей продолжали поступать.

«С начала отопительного сезона мы зафиксировали 2600 сообщений, которые касаются ненадлежащего качества и отсутствия отопления. У нас налажено взаимодействие с профильными министерствами Самарской области для отработки проблемных ситуаций на объектах социальной сферы. В качестве примера, - мы сталкиваемся с ситуациями, когда родители жалуются, что мёрзнут их дети в детском саду, а заведующая просто не подала энергетикам заявку на подключение отопления», - отметил Сергей Рыжиков, руководитель ЦУР Самарской области.

Дом к отоплению вроде подключен, а батареи холодные. Такие ситуации на старте зимнего сезона не редкость – требуется регулировка отопления внутри дома, иногда возникает завоздушивание системы и проблему может решить обычный слесарь. Там, где управляющие компании не дорабатывают опять же помогают соцсети. Благодаря обратной связи с жителями муниципалитеты видят проблемные дома и могут воздействовать на управляющие организации.

Стоит отметить, что количество сообщений в соцсетях про отсутствие отопления в социальных объектах к концу этой недели резко пошло на спад. По данным на 26 сентября, тепло подано в 97,8% объектов социальной сферы и 84.7% жилого фонда.

Громкая развязка

Жители улицы Шверника в соцсетях обратили внимание властей региона на новые неудобства в связи с масштабным дорожным строительством на пересечении ул. Ново-Садовой и Советской Армии. Новые ограничения на Ново-Садовой приведут к еще большим пробкам, беспокоятся жители. Граждане предлагают регулировать движения с помощью увеличения интервалов светофора на Ново-Садовой. На такие комментарии отвечает Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области:

«Схема транспортного движения согласована с ГИБДД. В часы пик постоянно дежурят 2-3 экипажа инспекторов, регулирующих движение. Для улучшения проходимости транспортных потоков и снижению трафика в границах строящейся развязки в летний период отремонтировали проезжую часть 17-ти участков прилегающих улиц. Кроме того, до 30 сентября этого года планируется запустить движение автомобилей по территории МТЛ «Арена» на участке от ул. 5-я просека до ул. Советской Армии, по проезду от ул. Советской армии до ул. 22 Партсъезда и улице 5-я просека от д. №274 по ул. Советской Армии до д. №129 по ул. 5-я просека».

Ведомство приносит извинения за временные неудобства, отмечая, что строительство масштабного инфраструктурного объекта всегда связанно с ограничениями. После сдачи объекта в 2023 году, транспортная ситуация в городе в целом значительно улучшится.

Не время снимать маски

Вакцинация, пандемия, скорая помощь, масочный режим, дистанционка. Эти слова, прочно вошедшие в наш лексикон в последние недели, стали звучать все чаше и чаше. Если летом в соцсетях тема коронавируса почти сошла не нет, то осенью на фоне традиционного роста сезонных простуд, COVID-19 снова входит в ТОП самых обсуждаемых тем в интернете.

На этой неделе тольяттинцы возмутились новым ограничениям:

«Запретили подросткам посещать ТЦ без сопровождения взрослых. Но многие учащиеся колледжей в обеденный перерыв заходят в эти ТЦ пообщаться, перекусить, выпить кофе, там есть Wi-Fi. Родители не могут с взрослыми подростками ходить за ручку в этом возрасте в обед, так как они работают».

Роспотребнадзор объяснил, что, данная мера направлена на сдерживание распространения коронавирусной инфекции среди детей и молодежи. Для лиц младше 18 лет вакцина еще не разработана. Также, в настоящее время наблюдается рост заболеваемости среди данной категории граждан.

ЦУР Самарской области фиксирует сообщения жителей в соцсетях, что на ряде маршрутов водители и пассажиры не соблюдают масочный режим, а в некоторых торговых центрах фудкорты продолжают кормить посетителей за столиками, также граждане сообщают в соцсетях, на каких объектах торговли продавцы игнорируют масочный режим. Эти жалобы ЦУР передает в администрации муниципалитетов и в управление Роспотребнадзора по Самарской области. Напомним, к нарушителям требований санитарных врачей применяются штрафные санкции.

Чтобы и ваша проблема не осталась без внимания, направляйте сообщения в официальные аккаунты органов власти в социальных сетях и группы ЦУР Самарской области 63 во Вконтакте и Инстаграм: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/. Также обращения можно оставить, воспользовавшись сервисом «Госуслуги. Решаем вместе» на портале Госуслуг либо через соответствующее приложение.

Фото: samara.er.ru