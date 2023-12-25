5 “новогодних” правил для любителей сладостей

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Приближаются затяжные новогодние выходные, а вместе с ними и праздник вседозволенности для сладкоежек. Речь не только о детях, но и о взрослых, для который новогодние застолья - чуть ли не единственное время в году, когда можно полностью “отпустить ситуацию” и не следить за количеством съеденного. Татьяна Мещерякова, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen, призывает в подчас сложных, но таких приятных взаимоотношениях с новогодними десертами, все же придерживаться нескольких правил.



Не выходите за рамки дозволенного



Помните, что норма потребления сахара, которой необходимо придерживаться в обычный день и в новогоднюю ночь, одинакова. Так, для здорового детского организма в возрасте от 3 до 5 лет допускается до 12 грамм сахара в день, от 5 до 7 лет - до 15 грамм сахара. Для подростков это примерно до 20 грамм ежедневно. Если переводить это в количество конфет, то это примерно 3-5 штук в день. Если же говорить о здоровом взрослом организме, то женщинам в день допустимо употреблять до 35-40 грамм, мужчинам - от 40 до 50 грамм сахара. Это не более 100 грамм торта или же 300-400 мл яблочного сока.



Исключайте сахар там, где возможно



Если вы или ваш ребенок никак не можете отказаться от конфет и десертов на новогоднем столе, сократите потребление так называемого “скрытого” сахара. Помните, что с ударными дозами сахара можно столкнуться в самых неожиданных местах. Например, в покупных соусах: кисло-сладкий, медовый, барбекю, кетчуп и другие. Для сравнения: пол стакана мякоти свежих томатов содержат 5-6 грамм сахара, а такое же количество томатной пасты или кетчупа в 5 раз больше: 30 грамм, а это почти суточная норма. В большинстве случаев, избыточное количество сахара также присутствует в консервированных продуктах: кукурузе, горошке и других овощах, и, конечно, фруктах. Мясные полуфабрикаты и колбасы также не являются исключением и чаще всего будут содержать большое количество сахара в составе. Рекомендую внимательнее относиться к составу продуктов - а дальше уже выбирать, как именно вы предпочитаете обращаться с ежедневной нормой сахара.



Договоритесь с собой и с ребенком о количестве сладостей в день



Безусловно, в новогодние праздники сложно ограничивать себя в сладком, особенно, если вы ждали праздника целый год. Лучше не ставить полных запретов ни себе, ни ребенку. Попробуйте заранее мягко договориться с ребенком в формате игры, что, например, в день допустимо до 3 самых любимых конфет. Со своей стороны, постарайтесь не класть на видное место любые сладости - это будет провоцировать к срыву договоренностей. Над своей силой воли тоже придется поработать: старайтесь взять за правило употреблять сладости до 14-15 часов дня, а в вечернее время - полностью исключить. Так, вы не только регламентируете свой временной режим, но и позволите вашему организму до конца дня полностью или частично сжечь лишние калории.



Разнообразьте форматы сладостей



Пусть на вашем новогоднем столе помимо сладких блюд, обязательно присутствуют фрукты или фруктовые салаты, шпажки, ягоды. Постарайтесь заменить сладкие газированные напитки на морсы или сок без содержания сахара, а также на обычную воду. Сладости - это не только классические торты, пирожные и конфеты, но и фруктовое суфле, творожные десерты, зефир, фруктовая пастила, сладости из орехов и сухофруктов, муссы, мармелад. На полках магазинов представлено огромное количество вкусных десертов, не содержащих сахар, муку и кондитерский жир.



Проводите праздники активно



То, чем вы заняты в новогодние праздники, прямо влияет на рацион питания. Как детям, так и взрослым настоятельно рекомендую устраивать частые активные прогулки на свежем воздухе, как минимум, на один час в день - это могут быть игры в снежки, катание на лыжах и коньках, ходьба по лесу. Нахождение на свежем воздухе насыщает клетки крови кислородом, снижает проявление хронической гипоксии (недостаточное поступление кислорода к клеткам ткани), что позволяет легче обходиться без сладких десертов. Также советую сократить время просмотра телевизора или сидения за праздничным столом - это провоцирует дополнительные перекусы, чаще всего, связанные со сладкими десертами. Вместо этого лучше выбрать настольные игры или просто живое общение с родными или знакомыми.