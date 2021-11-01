5 из 10 жителей Самары считают свой город одним из самых дорогих мегаполисов России

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Рейтинг самых дорогих мегаполисов страны возглавляют Москва, Уфа и Казань, а дешевле всего жить в Челябинске. Самара оказалась на одиннадцатом месте, согласно опросу горожан.

5 из 10 жителей Самары (46%) считают свой город дорогим для жизни, а 28% опрошенных с таким утверждением не согласны. Затруднились ответить 26% респондентов. В топ-5 наиболее дорогих вещей в городе (в порядке убывания количества упоминаний) попали: жилье, жилищно-коммунальные услуги, продукты питания, товары народного потребления (одежда, обувь, техника) и проезд на общественном транспорте.

Москвичи чаще всех считают свой город дорогим — такую оценку столице дали 64% ее жителей. Впрочем, это существенно меньше, чем в 2010 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование: тогда Москву назвали дорогим городом 87% опрошенных. На втором месте — Уфа: жизнь в столице Башкирии кажется дорогой 60% опрошенных. На третьей строке рейтинга самых дорогих мегаполисов — Казань (58%).



В том, что большие расходы предполагает жизнь в Краснодаре, убеждены 57% его жителей, в Ростове-на-Дону — 54%, в Волгограде — 52%. Екатеринбург выглядит дорогим городом в глазах каждого второго его жителя (50%). Красноярск оценили таким образом по 49% горожан, Омск — 47%.



Замыкают рейтинг самых дорогих мегаполисов России Нижний Новгород (43%), Новосибирск (41%), Воронеж, Пермь (38%) и Челябинск (28%).



На какие товары и услуги цены завышены больше всего? В большинстве городов самое дорогое — это жилье: так считают жители Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска и Перми. Жилищно-коммунальные услуги вышли на первый план в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Челябинске. В Омске, Новосибирске и Воронеже по кошельку заметнее всего бьют цены на продукты питания. В список самых дорогих вещей, по мнению населения городов-миллионников, вошли также различные услуги (медицинские, бытовые, развлечения), проезд на общественном транспорте, бензин и товары народного потребления (одежда, обувь, бытовая техника и т.п.). В Краснодаре в топ-5 наиболее высоких назывались цены в кафе и ресторанах.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 10000 представителей экономически активного населения из 16 городов-миллионников.

Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

Время проведения: 24 сентября — 26 октября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет

Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников