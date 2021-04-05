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5 апреля дан старт юбилейным мероприятиям, приуроченным к 60-летию полёта первого человека в космос. Самарская область принимает самое активное участие во всероссийских акциях.

Одним из ярких информационных проектов является тематическая выставка «Наш Гагарин», посвящённая первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину. Благодаря онлайн-формату выставку смогут увидеть жители всех регионов России, а также за рубежом через представительства России в период с апреля по декабрь 2021 года.

Выставка будет способствовать привлечению внимания широкой аудитории к юбилейной дате – 60-летию первого полёта человека в космос, формированию представления о развитии отечественной космонавтики, знакомству с ключевыми личностями – учёными, инженерами, конструкторами и лётчиками-космонавтами. Важные задачи – показать роль советской и российской космонавтики в мире, перспективы её развития, а также воспитание чувства гордости среди молодёжи за достигнутые успехи в освоении Россией космического пространства и научных открытиях.

Ссылка на материалы выставки прилагается.

Фото: astro-world.ru