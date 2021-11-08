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47% жителей Самарской области считают, что выходных должно быть больше

8 ноября 2021 13:13
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47% жителей Самарской области считают, что выходных должно быть больше

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос и выяснила, как жители Самарской области предпочитают отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.

47% жителей региона уверены, что выходных дней должно быть больше. Достаточно времени для отдыха только 34% опрошенных, остальные затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки 59% респондентов в выходные дни предпочитают посвящать время семье. 19% отдыхают от работы в коротких путешествиях выходного дня, 44% – просто сидят дома. 28% проводят время с друзьями, ещё 13% в выходные работают на второй работе (чаще всего это ИТ-специалисты, юристы и маркетологи).

«Учитывая сложности с поездками за границу и на курорты, треть (34%) работников региона готовы не брать весь отпуск подряд, а распределить дни на весь год, регулярно прибавляя к обычным выходным 1-2 дня. Еще 3% уже так и делают, но большинство - 63% - не готовы дробить свой отпуск ради удлинения выходных», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Теги: Опрос

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