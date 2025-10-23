47% жителей ПФО путешествуют с друзьями

План поездки с друзьями начинается по-разному: 29% опрошенных рассказали, что такие идеи появляются спонтанно во время непринужденной беседы, 26% начинают думать о том, куда бы поехать, когда приближаются праздники или отпуск, а 23% постоянно обсуждают разные варианты. Столько же думают вместе, когда кто-то находит интересное направление и делится им. Далеко не все идеи отправиться в путешествие с друзьями доходят до финала. Опрошенные признают, что только около половины (49%) поездок действительно состоялись. 22% отвечали Авито Путешествиям, что если они взялись за планирование, то точно поедут, у 31% реализуется больше половины серьезных планов на путешествия. Около четверти (23%) говорили о единичных случаях путешествий с друзьями, а 17% заявили, что совместные поездки обычно так и остаются в планах. Если путешествие не состоялось, то чаще всего (38%) из-за невозможности всех собрать в одно время по рабочим графикам и личным делам. Больше четверти (26%) списывают срыв планов на непредвиденные обстоятельства, например, когда кто-то заболел или отправился в срочную командировку. Для каждого пятого (19%) непреодолимым стал бюджетный барьер: друзья не могут сойтись в желаемом уровне комфорта и тратах. По 8% опрошенных причинами называли угасание энтузиазма и спор о направлениях, когда каждый хочет что-то своё, а найти компромисс сложно. * в опросе участвовали 2 000 совершеннолетних россиян, опрос проводился онлайн в октябре 2025 года