До конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
В Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
Герб Самарской области нанесут на ракету
Маршрут автобуса №5д в Самаре частично изменили
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
23 октября 2025 20:02
172
47% жителей ПФО путешествуют с друзьями

23% опрошенных жителей ПФО планирует поездку с друзьями, когда приближаются праздники, в то время как 33% спонтанно решают отправиться в путешествие. Кроме того, 29% жителей ПФО отметили, что больше половины серьезных планов на поездки с друзьями реализовались.

Согласно опросу сервиса Авито Путешествия*, 47% россиян отправляются в поездки с друзьями. Больше других такие путешествия предпочитают люди в возрасте 35-44 лет (52%) и 55-64 лет (51%). Ещё 11% россиян пока только планируют первое совместное путешествие с друзьями. 

План поездки с друзьями начинается по-разному: 29% опрошенных рассказали, что такие идеи появляются спонтанно во время непринужденной беседы, 26% начинают думать о том, куда бы поехать, когда приближаются праздники или отпуск, а 23% постоянно обсуждают разные варианты. Столько же думают вместе, когда кто-то находит интересное направление и делится им.

Далеко не все идеи отправиться в путешествие с друзьями доходят до финала. Опрошенные признают, что только около половины (49%) поездок действительно состоялись. 22% отвечали Авито Путешествиям, что если они взялись за планирование, то точно поедут, у 31% реализуется больше половины серьезных планов на путешествия. Около четверти (23%) говорили о единичных случаях путешествий с друзьями, а 17% заявили, что совместные поездки обычно так и остаются в планах.

 

Если путешествие не состоялось, то чаще всего (38%) из-за невозможности всех собрать в одно время по рабочим графикам и личным делам. Больше четверти (26%) списывают срыв планов на непредвиденные обстоятельства, например, когда кто-то заболел или отправился в срочную командировку. Для каждого пятого (19%) непреодолимым стал бюджетный барьер: друзья не могут сойтись в желаемом уровне комфорта и тратах. По 8% опрошенных причинами называли угасание энтузиазма и спор о направлениях, когда каждый хочет что-то своё, а найти компромисс сложно.

 

* в опросе участвовали 2 000 совершеннолетних россиян, опрос проводился онлайн в октябре 2025 года
Теги: Опрос

