47% родителей в Самаре за запрет доступа в соцсети детям до 16 лет

139

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В Австралии посчитали, что социальные сети наносят вред подросткам, в связи с этим власти страны планируют принять закон о запрете доступа к ним для лиц младше 16 лет. Нужны ли подобные ограничения в нашей стране? Согласно исследованию, 43% самарцев поддержали бы подобную инициативу: «Дети там много плохого видят»; «Больше будет времени на учёбу». Каждый третий (33%) высказался против: «Блокировать нужно плохую информацию»; «Запрещать полностью неправильно»; «Молодёжь найдет выход».



Женщины чаще мужчин выступают за запрет доступа в соцсети для подростков (53% против 34%). Активнее всего такую инициативу поддерживают горожане в возрасте от 35 до 45 лет (52%).



Среди родителей детей от 7 до 16 лет картина такова: 47% поддержали бы подобный законопроект, 36% против ограничений. Уровень поддержки среди отцов и матерей примерно одинаков (47 и 49% соответственно), однако женщины реже мужчин выступали против и чаще сомневались в целесообразности ограничений.



Время проведения: 8—11 ноября 2024 года