46% работодателей предпочитают некурящих кандидатов

117

В Общественной палате предложили увеличить ежегодный отпуск для некурящих россиян, так как курящие сотрудники тратят на свою привычку около 20 рабочих дней в год, что приводит к издержкам. Ранее опрос работодателей, проведенный Службой исследований сайта hh.ru, показал, что для 46% компаний при найме нового сотрудника важно, чтобы он не курил.

52% работодателей считают, что главный минус курящих сотрудников – это неэффективная трата времени компании из-за перекуров. 20% уверены, что такие сотрудники менее эффективны, чем некурящие, а 6% заметили, что курильщики чаще берут больничные.

При этом в 65% компаний не предпринимаются никакие меры по борьбе с курением. 20% работодателей контролируют время, потраченное на перекуры, 5% материально поощряют сотрудников, решивших бросить курить. 3% попросту запрещают перекуры в рабочее время.

Что касается самих работников, то, как показал опрос, в Самарской области не курят и никогда не курили 41%, еще 26% курили раньше, но бросили. Остальные курят либо табачные изделия, либо электронные сигареты. Ключевая причина – стресс.