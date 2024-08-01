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45% россиян связывают ИИ с киберпреступностью

1 августа 2024 13:07
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45% россиян связывают ИИ с киберпреступностью

Факультет права Высшей школы экономики провел новое исследование. Сотрудники вуза опросили 3200 человек и выяснили отношение россиян к развитию искусственного интеллекта.

Оказалось, что 45% жителей с недоверием относятся к технологии. Респонденты считают киберпреступления основной угрозой, связанной с ИИ.

"У 37% граждан вызывает беспокойство уязвимость персональных данных. Опасения по поводу дипфейков разделяют 30% россиян", – привели результаты опроса в ТАСС.

При этом каждый пятый соотечественник боится потерять работу из-за внедрения ИИ.

Теги: Опрос

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