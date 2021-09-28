44% жителей Самарской области получают удовольствие от своей работы

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила, получают ли соискатели Самарской области удовольствие от работы, а также чем бы они занимались, если была бы возможность никогда не работать.

Основная причина, по которой люди работают конечно же деньги, но помимо денег 39% работают ради опыта, 32% - ради саморазвития, 37% - ради самореализации. Интересный факт: 15% отметили, что работают ради общения.

44% респондентов Самарской области отметили, что их работа приносит им удовольствие. Обратное заявили 39% - чаще других так отвечали специалисты производственной и транспортной сфер, а также соискатели в возрасте 25-34 лет.

При этом лишь 23% заявили, что хотели бы никогда не работать, причем доля мужчин выше, чем доля женщин на 6 процентных пунктов (28% и 22%). Чаще всего такие ответы встречаются среди представителей сферы продаж и юристов.

Если не было бы необходимости работать, 68% путешествовали по миру, 55% занимались саморазвитием, 59% - хобби, 25% – семьей. Лишь 2% респондентов Самарской области отметили, что большую часть времени тратили на тусовки и светскую жизнь. Причем путешествовать хотели бы больше женщин, чем мужчин (64% и 49%). Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в основном занимались бы хобби (62%), 25-34 – путешествиями (61%), 35-44 – семьей (61%).

Фото: Дильдина Светлана