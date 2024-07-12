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43% самарцев против введения штрафов для родителей курящих подростков

12 июля 2024 10:00
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43% самарцев против введения штрафов для родителей курящих подростков

Идею штрафовать родителей курящих подростков отцы одобряют чаще матерей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители детей в возрасте 12—16 лет.

Законопроект о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети до 16 лет курят, кабмин отклонил, но признал, что эта тема требует повышенного внимания, а проект — доработки. Опрос, проведённый SuperJob, показал, что 36% самарцев поддерживают инициативу введения штрафов для родителей курящих подростков. 43% опрошенных высказались против этой идеи.

Мужчины чаще женщин поддержали введение штрафов. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. Среди горожан старше 45 лет доля поддержки составила 46% (против 35% среди опрошенных до 34 лет), а среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц — 45%. Интересно, что за штрафы высказались и 30% респондентов, которые курят сами: «Если бы в своё время мне мать объяснила бы доходчиво, что меня ждёт в зрелости и что курению есть здоровая альтернатива, с вероятностью 90% я бы курить не стал».

29% родителей несовершеннолетних детей также поддерживают введение штрафов за курение. Отцы чаще матерей соглашаются с необходимость внедрения этой меры наказания. Каждый второй родитель (49%) выступает против законопроекта.


Согласно исследованию, 70% родителей мальчиков и 80% родителей девочек 12—16 лет утверждают, что их дети не курят и даже не пробовали этого делать. Каждый пятый, воспитывающий сына, и каждый девятый, воспитывающий дочь, знают наверняка или подозревают, что их ребёнок курит. Женщины чаще мужчин осведомлены о курении ребёнка.
 

Время проведения: 8—10 июля 2024 года

Теги: Опрос

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