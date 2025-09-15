41% соискателей изучают отзывы о компании при поиске работы

147

Аналитики Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и выяснили, что большинство из них используют внешние источники для изучения информации о потенциальных работодателях на этапе поиска работы. Более трети соискателей изучают отзывы и смотрят на рейтинг компании. При этом самым безопасным источником для поиска работы чаще всего называют онлайн-платформы.

Так, по итогам опроса, 7 из 10 соискателей проверяют информацию о работодателе в интернете после приглашения на собеседование. Из них 47% делают это всегда, а 26% — только если ничего не слышали о компании ранее.

При последнем поиске работы опрошенные россияне изучали отзывы сотрудников на сервисах по поиску работы (41%) или расспрашивали знакомых, которые работали в интересующей компании (40%). Еще 34% ориентировались на рейтинг работодателя в сервисах по поиску работы, а 27% искали дополнительную информацию о компании в интернете, СМИ и соцсетях.

При выборе между двумя схожими предложениями работы решающими для большинства становятся три ключевых фактора. Главный из них — прозрачность условий трудоустройства (25%), на втором месте — финансовая стабильность компании (16%).

Наибольшая доля опрошенных (44%) считает, что крупные онлайн-площадки по поиску работы — самый безопасный источник для поиска вакансий. На втором месте — рекомендации друзей и знакомых (39%). Главным фактором, делающим источник поиска вакансий безопасным по мнению респондентов (35%), является защита персональных данных.