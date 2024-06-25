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41% самарцев считают, что ипотеку взять выгоднее, чем снимать жилье

25 июня 2024 09:56
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41% самарцев считают, что ипотеку взять выгоднее, чем снимать жилье

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

64% риелторов утверждает, что выгоднее платить ипотеку, 26% — снимать жилье. Доводы противоречивые: «Приобретается собственное жилье. В дальнейшем можно в любой момент его продать»; «Банку переплата около 40%. На эти деньги можно всю жизнь снимать шикарное жилье и не быть привязанным к одной точке».

Среди экономически активных самарцев голоса распределились так: 41% считают более выгодным в их городе взять ипотеку, 23% — снимать жилье. Причем сторонников ипотеки среди женщин больше, чем среди мужчин. Жители регионов — за ипотеку чаще, чем москвичи и петербуржцы.

Число сторонников съемного жилья больше среди тех, кто моложе. Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц за аренду выступали в 1,5 раза чаще тех, кто получает менее 50 тысяч рублей.

Время проведения: 1—15 июня 2024 года

Теги: Опрос

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