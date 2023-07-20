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41% самарцев готовы трудиться по рабочей специальности только в случае крайней необходимости

20 июля 2023 09:25
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41% самарцев готовы трудиться по рабочей специальности только в случае крайней необходимости

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга выяснили, готовы ли жители Самарской области сменить офисное кресло на заводской станок и какие условия могли бы их к этому подтолкнуть.

По данным исследования, треть самарцев не готовы менять профессию на квалифицированную рабочую специальность ни при каких обстоятельствах, 41% респондентов готовы к переходу только в случае крайней необходимости, например, кризиса или потери работы. Только 7% жителей региона готовы легко сменить офисное кресло на заводской станок. Ответы респондентов из Самарской области отличаются от ответов жителей страны в целом.

Ни при каких обстоятельствах чаще других не готовы менять специальность на «синеворотничковую» представители высшего и среднего менеджмента (44% ответов), сотрудники сфер «Финансы, бухгалтерия» (41%), «Административный персонал» (38%). Максимально открыты к смене работы специалисты сфер закупок, транспорта и логистики — в любом случае готовы перейти в рабочую специальность по 10% респондентов этих сфер.

Женщины-респонденты чаще, чем мужчины, заявляли, что не хотят трудиться по рабочей специальности. В разрезе возрастов наименьшую готовность перейти в «синие воротнички» демонстрируют соискатели старше 55 лет и категория опрошенных от 18 до 24 лет.

 

Теги: Опрос

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