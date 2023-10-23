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40% жителей Самары с трудом расстается со старой одеждой и обувью

23 октября 2023 10:24
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40% жителей Самары с трудом расстается со старой одеждой и обувью

В преддверии сезона распродаж и новых покупок МЕГА опросила жителей Самары и выяснила, что многие с трудом расстаются с уже ненужными вещами. Согласно результатам опроса, 40% просто жалко выбросить старую вещь, 39% считают, что она еще пригодится, еще 20% связывают с вещами воспоминания*. При этом в 2023 году покупать что-либо в «черную пятницу» планирует каждый второй россиянин**. Как в таком случае найти баланс между старым и новым? 

МЕГА уделяет большое внимание устойчивому развитию и старается менять к лучшему повседневную жизнь многих людей. Новая кампания бренда — «Давно пора» — предлагает подойти к покупкам осознанно: заранее спланировать обновления или расстаться с ненужным. Так, пространства для встреч продолжают поддерживать своих гостей в ведении экологичного образа жизни. Правильно подготовиться помогут советы популярных инфлюенсеров, свопы МЕГ по всей России и эко-сервисы пространств.

В ходе кампании своими правилами расставаний и обновлений поделятся инфлюенсеры по всей стране, в том числе телеведущая Ирена Понарошку и стилист Марианна Елисеева, которая расскажет, как спланировать обновления в своем шопинг-влоге. Присоединиться к ним просто: рассказать о своем принципе осознанных отношений с вещами с ними с хэштегом #давнопора. 

Для тех, кто решился на расставание с вещами, МЕГА в Самаре проведет свопы 28 и 29 октября. В ходе мероприятий можно будет обменяться одеждой и аксессуарами, детскими вещами и игрушками. Подробную информацию о правилах и времени проведения свопов можно посмотреть на сайте и в социальных сетях МЕГИ. Также там можно найти самую актуальную информацию о мастер-классах, лекциях, свопах и других активностях на тему экологичного образа жизни, которые регулярно проходят в пространствах для встреч.

Если состояние вещей уже не позволяет отдать их новому владельцу, на помощь придут специальные сервисы: станции переработки вторсырья, специальные контейнеры для сдачи одежды на переработку, буккроссинг. Проверить доступность эко-сервисов можно на сайте ближайшего пространства для встреч. Помимо этого, во многих МЕГАХ установлены зарядки для электромобилей, бесплатно работают питьевые фонтанчики. Все для того, чтобы вести устойчивый образ жизни было проще. 

Теги: Опрос

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