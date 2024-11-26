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40% самарцев предпочтут подарок-сюрприз на Новый год

26 ноября 2024 11:24
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40% самарцев предпочтут подарок-сюрприз на Новый год

Мужчинам новогодние подарки-сюрпризы нравятся больше, чем женщинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения, состоящие в браке или в отношениях.

40% самарцев хотели бы, чтобы подарок на Новый год от второй половины оказался для них сюрпризом, 27% — закажут или намекнут на что-то конкретное. Среди мужчин сторонников сюрпризов значительно больше, чем любителей подарков на заказ, а среди женщин — примерно поровну.

Чтобы не расстроить вторую свою половину, стоит внимательнее отнестись к пожеланиям — 36% женщин и 32% мужчин не обрадуются сюрпризу, если предпочтения по подарку были ими заранее обозначены. Получая заказанное на Новый год, мужчины и женщины радуются больше, особенно представительницы слабого пола.

Те же, кто ждет сюрприза в новогоднюю ночь, в большинстве случаев точно ему обрадуются: так утверждают 85% мужчин и 90% женщин, предпочитающих неожиданные подарки.

Время проведения: 20—25 ноября 2024 года

Теги: Опрос

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