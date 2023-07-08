Я нашел ошибку
Главные новости:
Во Дворце бракосочетания Самары сертификат молодой паре сегодня вручил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
В губернии стартовал проект для молодожёнов «Здоровье будущих родителей и их детей»
Временно ограничат движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный.
Фестивальная поляна готовится принимать Молодёжный форум ПФО «iВолга»
Песни из фильмов Эльдара Рязанова и советского кино представит Дмитрий Длясин - автор и исполнитель песен в стилях джаз, фолк, регги и других.
Бесплатный акустический концерт состоится сегодня в самарском сквере Эльдара Рязанова
Глава региона обратил внимание на вопрос оснащения отделения больницы оборудованием и дал поручение ускорить эту работу.
Дмитрий Азаров проконтролировал ход ремонта Центральной горбольницы в Снежном ДНР  
70 населенных пунктов Подмосковья остались без электроэнергии из-за непогоды
70 населенных пунктов Подмосковья остались без электроэнергии из-за непогоды
В России могут запретить смену пола до конца июля
В России могут запретить смену пола до конца июля
В центре городов-миллионников продается только 9% новостроек
В центре городов-миллионников продается только 9% новостроек
40% родителей Поволжья считают гибридный график лучшим форматом работы для воспитания детей
40% родителей Поволжья считают гибридный график лучшим форматом работы для воспитания детей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
-0.88
EUR 99.82
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

40% родителей Поволжья считают гибридный график лучшим форматом работы для воспитания детей

8 июля 2023 12:43
143
40% родителей Поволжья считают гибридный график лучшим форматом работы для воспитания детей

Ежегодно 8 июля в России празднуют День семьи, любви и верности. Накануне праздника Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, и Уральский государственный экономический университет в рамках совместного опроса выяснили, насколько успешно жителям Приволжского ФО удается совмещать семейную жизнь и родительство с работой.

35% трудоустроенных жителей Поволжья, у которых есть дети, признались, что уход за ними в будни обычно занимает не более двух часов, еще у 30% - до шести часов. 4% опрошенных обычно занимаются детьми более 7 часов в день. Еще 14% родителей не занимаются уходом за детьми (чаще всего это мужчины). В целом работающие жители Урала удовлетворены возможностью уделять детям достаточное количество времени всего на 6,3 балла из 10.

40% опрошенных уверены, что наиболее оптимальный формат занятости для совмещения работы и родительства – это гибридный формат с гибким графиком: частично дистанционно, частично на территории работодателя, причем время присутствия на работе согласовывается. 36% полагают, что это должна быть удаленка с гибким графиком, когда есть возможность самостоятельно регулировать время начала, перерывов и окончания работы.

Интересно, что при этом только 21% опрошенных жителей Поволжья с детьми сами хотели бы иметь полностью дистанционную работу, чтобы успешно совмещать ее с родительством. Еще 42% хотели бы работать в гибридном формате, 27% - на территории работодателя.

Чтобы стать более благополучным родителем, 29% трудоустроенных жителей Поволжья с детьми считают, что им необходимо перейти на гибридный формат работы, 22% - на дистанционный. 19% полагают, что им помогла бы работа в офисе (на предприятии) по гибкому графику, а 18% - что нужно уменьшить продолжительность рабочего дня. 15% уверены, что для хорошего исполнения родительских обязанностей им нужно сменить профессию, 14% - сократить количество рабочих дней в неделю.

13% уверены, что стать лучшими родителями они смогут, если у них не будет переработок, а 12% - на работе им снизят нагрузку и ответственность. 9% считают, что для успешного воспитания детей им стоило бы стать самозанятыми, фрилансерами или блогерами. В то же время 25% опрошенных считают, что менять ничего не надо и они и так хорошие родители.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
65% жителей Самары трепетно относятся к истории своей семьи
08 июля 2023, 11:56
65% жителей Самары трепетно относятся к истории своей семьи
Как показал опрос, практически в каждой третьей семье Самары хранят вещи, которые передаются из поколения в поколение. Общество
167
Почти каждый четвертый самарец считает Пушкина любимым поэтом
08 июля 2023, 10:47
Почти каждый четвертый самарец считает Пушкина любимым поэтом
На втором месте — Сергей Есенин. Культура
199
Работа позволяет развиваться профессионально каждому второму самарцу
07 июля 2023, 09:18
Работа позволяет развиваться профессионально каждому второму самарцу
О положительном влиянии работы на профессиональное развитие старшее поколение говорит чаще респондентов до 34 лет. Общество
288
В центре внимания
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
442
Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года.
7 июля 2023  17:51
Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения - ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
2269
Руководитель области объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.
7 июля 2023  16:07
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами из Самары в зоне СВО
671
7 июля 2023  14:55
Дмитрий Азаров про ситуацию на заводе «Промсинтез»
455
В настоящее время реализован первый этап ограничения парковки по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской.
7 июля 2023  08:40
В историческом центре Самары по улице Молодогвардейской вводится ограничение парковки
403
Весь список