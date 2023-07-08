40% родителей Поволжья считают гибридный график лучшим форматом работы для воспитания детей

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Ежегодно 8 июля в России празднуют День семьи, любви и верности. Накануне праздника Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, и Уральский государственный экономический университет в рамках совместного опроса выяснили, насколько успешно жителям Приволжского ФО удается совмещать семейную жизнь и родительство с работой.

35% трудоустроенных жителей Поволжья, у которых есть дети, признались, что уход за ними в будни обычно занимает не более двух часов, еще у 30% - до шести часов. 4% опрошенных обычно занимаются детьми более 7 часов в день. Еще 14% родителей не занимаются уходом за детьми (чаще всего это мужчины). В целом работающие жители Урала удовлетворены возможностью уделять детям достаточное количество времени всего на 6,3 балла из 10.

40% опрошенных уверены, что наиболее оптимальный формат занятости для совмещения работы и родительства – это гибридный формат с гибким графиком: частично дистанционно, частично на территории работодателя, причем время присутствия на работе согласовывается. 36% полагают, что это должна быть удаленка с гибким графиком, когда есть возможность самостоятельно регулировать время начала, перерывов и окончания работы.

Интересно, что при этом только 21% опрошенных жителей Поволжья с детьми сами хотели бы иметь полностью дистанционную работу, чтобы успешно совмещать ее с родительством. Еще 42% хотели бы работать в гибридном формате, 27% - на территории работодателя.

Чтобы стать более благополучным родителем, 29% трудоустроенных жителей Поволжья с детьми считают, что им необходимо перейти на гибридный формат работы, 22% - на дистанционный. 19% полагают, что им помогла бы работа в офисе (на предприятии) по гибкому графику, а 18% - что нужно уменьшить продолжительность рабочего дня. 15% уверены, что для хорошего исполнения родительских обязанностей им нужно сменить профессию, 14% - сократить количество рабочих дней в неделю.

13% уверены, что стать лучшими родителями они смогут, если у них не будет переработок, а 12% - на работе им снизят нагрузку и ответственность. 9% считают, что для успешного воспитания детей им стоило бы стать самозанятыми, фрилансерами или блогерами. В то же время 25% опрошенных считают, что менять ничего не надо и они и так хорошие родители.