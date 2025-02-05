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4 самарских НКО получат гранты на 11,5 млн рублей

5 февраля 2025 13:52
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4 самарских НКО получат гранты на 11,5 млн рублей

Благотворительный фонд «Абсолют—Помощь» подвел итоги открытого конкурса по развитию практик помощи детям и молодым взрослым в уязвимой ситуации. Грантовый пул — 340 млн рублей — будет распределен между 140 некоммерческими организациями по всей России. 4 НКО-победителя – из Самары. На реализацию проектов им будет выделено порядка 11 млн рублей.

«Все организации, работающие в сфере защиты детства, делают важное дело. Задача нашего фонда — помочь НКО развиваться, сохранять устойчивость. Грантовые конкурсы этому способствуют. И мы продолжим поддерживать благотворительный сектор, запуская в этом году пять новых конкурсов», — говорит Александр Светаков, основатель фонда «АбсолютПомощь». 

До конкурсной комиссии открытого конкурса 2024 года после валидации были допущены 353 из 390 поданных заявок. Больше всего заявок — 178 — поступило от организаций, которые занимаются сопровождением детей и молодых взрослых с ОВЗ/инвалидностью. По этому направлению больше всего и победителей: поддержку фонда «Абсолют—Помощь» получат 79 организаций. 25 победителей специализируются на профилактике семейного неблагополучия, 12 — на сопровождении воспитанников и выпускников институциональных учреждений, замещающих семей, 11 развивают инклюзивное/адаптивное образование, 5 занимаются поддержкой детей, находящихся в конфликте с законом, 8 — поддержкой детей, переживших жестокое обращение/насилие.

«Наш фонд заинтересован в повышении профессионализации сектора, занимающегося вопросами детства, и внедрении доказательного подхода. Многие наши партнеры говорят, что сам процесс заполнения заявки по нашей форме уже дает новый взгляд на свою деятельность. Для тех, кто не вошел в этом году в число победителей, проведем в ближайшее время вебинар с разбором типичных ошибок при заполнении заявок, расскажем, на что нужно делать акценты, чтобы эксперт мог «считывать результаты», что может быть полезно не только для наших конкурсов. И приглашаю всех присоединяться к нашим обучающим вебинарам, в частности, антикризисному циклу «Партнерская среда», — говорит Эльвира Гарифулина, программный директор фондов «Свет» и «Абсолют—Помощь».

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