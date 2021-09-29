4 октября в самарском зоопарке отметят Всемирный день животных "

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4 октября в 14-00 в зоопарке отметят "Всемирный день животных "



В рамках праздника посетителям расскажут о разнообразии животного мира, что общего, и в чём отличия млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и беспозвоночных, о Красной книге РФ и Самарской области - для чего они нужны, кто и как их пишет.



Детская школа искусств № 3 "Младость" проведёт для ребят мастер-класс "Животные из бумаги", а сотрудники научно-просветительского отдела - викторины и загадки о животных, конкурс "Следопыт", где по следам или по внешним покровам нужно определить, какому зверю или птице они принадлежат.



Посетители смогут погладить и покормить верблюда Лексуса.

Все участники мероприятия получат памятные сувениры.

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