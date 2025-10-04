4 октября - День гражданской обороны

129

С праздников сотрудников МЧС поздравил главы МЧС Российской Федерации Александр Куренков.

"Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

4 октября мы отмечаем знаменательную дату – 93-ю годовщину со дня образования гражданской обороны. Сегодня гражданская оборона решает широкий спектр задач и играет исключительную роль в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и техногенных катастроф, в повышении уровня подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и формировании культуры безопасности жизнедеятельности.

Силы гражданской обороны в сложнейших условиях выполняют задачи по обеспечению национальной безопасности от различных вызовов и угроз. Результаты аварийно-спасательных работ, борьбы с пожарами, наводнениями и паводками, разминирования территорий, оказания гуманитарной помощи и других задач в новых регионах и приграничных субъектах Российской Федерации высоко оцениваются руководством страны и обществом в целом.

Особого внимания заслуживают профессионализм и мужество личного состава при проведении операций по оказанию помощи населению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Курской и Херсонской областей.

В этот знаменательный день выражаю признательность ветеранам гражданской обороны, кто своим самоотверженным трудом внес огромный вклад в укрепление обороноспособности и обеспечение безопасности нашей Родины. Ваш богатый опыт, мудрость, благородные дела и поступки являются вдохновляющей силой для каждого сотрудника МЧС России.

Уверен, что и впредь гражданская оборона будет достойно отвечать на новые вызовы и угрозы, оправдывать доверие всех, кто нуждается в помощи. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мира!"