Я нашел ошибку
Главные новости:
40% жителей Самары с трудом расстается со старой одеждой и обувью
40% жителей Самары с трудом расстается со старой одеждой и обувью
Правительство РФ выделит еще миллионы рублей на реконструкцию детских театров
Правительство РФ выделит еще миллионы рублей на реконструкцию детских театров
В Самарской области задержали пьяную автомобилистку
В Самарской области задержали пьяную автомобилистку
Стало больше самарцев, которым не хватает зарплаты даже на основные траты
Стало больше самарцев, которым не хватает зарплаты даже на основные траты
Водитель на трассе в Тольятти насмерть сбил пешехода и скрылся
Водитель на трассе в Тольятти насмерть сбил пешехода и скрылся
4 из 10 самарцев — за цирковые представления без животных
4 из 10 самарцев — за цирковые представления без животных
в РФ определят единое время запрета на шум дома
В РФ определят единое время запрета на шум дома
Автомобилистам в РФ разрешили устанавливать квадратные номера
Автомобилистам в РФ разрешили устанавливать квадратные номера
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.91
-1.4
EUR 101.43
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

4 из 10 самарцев — за цирковые представления без животных

23 октября 2023 09:39
72
4 из 10 самарцев — за цирковые представления без животных

В России обсуждается запрет на использование животных в цирках. В том или ином виде эту идею поддерживает каждый второй экономически активный горожанин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие граждане из Самары.

Каждый второй самарец против эксплуатации животных в цирках. 39% считает, что в России следует запретить участие в представлениях и диких, и домашних животных, еще 15% — против использования только диких зверей.

Среди женщин за цирки вообще без животных — 42%, только без диких животных — 19%. Мужчины реже демонстрируют зоогуманизм: 35 и 11% соответственно.

Горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей запрет на участие животных в представлениях поддерживают чаще тех, кто зарабатывает больше.

Самыми активными же сторонниками инициативы являются респонденты до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках, еще 23% — против эксплуатации диких зверей.

Время проведения: 16—19 октября 2023 года

Вопрос: «Как следует поступить с теми животными, которые сейчас живут при цирках?» (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний)
1. Передать в зоопарки
2. Отправить в заповедные зоны
3. Отпустить на волю, но под присмотром человека
4. Оставить при цирках уже имеющихся животных и не брать новых
5. Создать приюты для цирковых животных

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
40% жителей Самары с трудом расстается со старой одеждой и обувью
23 октября 2023, 10:24
40% жителей Самары с трудом расстается со старой одеждой и обувью
Для тех, кто решился на расставание с вещами, МЕГА в Самаре проведет свопы 28 и 29 октября.  Общество
29
Стало больше самарцев, которым не хватает зарплаты даже на основные траты
23 октября 2023, 09:58
Стало больше самарцев, которым не хватает зарплаты даже на основные траты
В разрезе возрастов чаще других вполне хватает зарплаты респондентам от 18 до 24 лет. Общество
77
К выводу монет из денежного оборота самарцы пока не готовы
20 октября 2023, 09:41
К выводу монет из денежного оборота самарцы пока не готовы
49% самарцев обычно тратят мелочь, 23% складывают в копилку. Общество
477
В центре внимания
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
670
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
540
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
534
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
660
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
731
Весь список