4 из 10 самарцев — за цирковые представления без животных

В России обсуждается запрет на использование животных в цирках. В том или ином виде эту идею поддерживает каждый второй экономически активный горожанин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие граждане из Самары.
Каждый второй самарец против эксплуатации животных в цирках. 39% считает, что в России следует запретить участие в представлениях и диких, и домашних животных, еще 15% — против использования только диких зверей.
Среди женщин за цирки вообще без животных — 42%, только без диких животных — 19%. Мужчины реже демонстрируют зоогуманизм: 35 и 11% соответственно.
Горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей запрет на участие животных в представлениях поддерживают чаще тех, кто зарабатывает больше.
Самыми активными же сторонниками инициативы являются респонденты до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках, еще 23% — против эксплуатации диких зверей.
Время проведения: 16—19 октября 2023 года
Вопрос: «Как следует поступить с теми животными, которые сейчас живут при цирках?» (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний)
1. Передать в зоопарки
2. Отправить в заповедные зоны
3. Отпустить на волю, но под присмотром человека
4. Оставить при цирках уже имеющихся животных и не брать новых
5. Создать приюты для цирковых животных