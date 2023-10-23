4 из 10 самарцев — за цирковые представления без животных

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В России обсуждается запрет на использование животных в цирках. В том или ином виде эту идею поддерживает каждый второй экономически активный горожанин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие граждане из Самары.

Каждый второй самарец против эксплуатации животных в цирках. 39% считает, что в России следует запретить участие в представлениях и диких, и домашних животных, еще 15% — против использования только диких зверей.



Среди женщин за цирки вообще без животных — 42%, только без диких животных — 19%. Мужчины реже демонстрируют зоогуманизм: 35 и 11% соответственно.



Горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей запрет на участие животных в представлениях поддерживают чаще тех, кто зарабатывает больше.



Самыми активными же сторонниками инициативы являются респонденты до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках, еще 23% — против эксплуатации диких зверей.



Время проведения: 16—19 октября 2023 года



Вопрос: «Как следует поступить с теми животными, которые сейчас живут при цирках?» (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний)

1. Передать в зоопарки

2. Отправить в заповедные зоны

3. Отпустить на волю, но под присмотром человека

4. Оставить при цирках уже имеющихся животных и не брать новых

5. Создать приюты для цирковых животных