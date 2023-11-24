4 из 10 самарцев увлекаются компьютерными играми

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году победителей определяли в 11 номинациях.
Резиденты «Жигулёвской долины» стали финалистами конкурса «Достояние губернии-2023»
Самарская область присоединилась к информационной кампании по популяризации волонтерства
Подарки, песни, цветы и тёплые слова - для самых любимых   
Накануне Дня матери в самарском регионе поздравили многодетных мам и матерей участников СВО
Самарчанка стала победительницей турнира в одиночном разряде.
Екатерина Зиронова из Самарской области выиграла молодежное первенство России по настольному теннису
Работы на улично-дорожной сети организованы круглосуточно.
С улиц Самары на площадки временного складирования вывезено около 5 100 тонн снега
По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
Грузовой терминал станции «Безымянка», как структурное подразделение ОАО «РЖД», является одним из флагманских терминалов.
В Самарской области стартовала модернизация грузового терминала станции «Безымянка»
Сейчас на дороги выведено максимальное количество патрульных экипажей.
Полицейские региона оказывают помощь жителям и гостям Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.12
-0.04
EUR 96.23
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

4 из 10 самарцев увлекаются компьютерными играми

24 ноября 2023 13:12
193
4 из 10 самарцев увлекаются компьютерными играми

В компьютерные игры играют 4 из 10 самарцев. В числе самых популярных жанров — экшн, стратегии и головоломки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В той или иной мере компьютерными играми увлекаются 43% самарцев: каждый девятый (11%) играет ежедневно, каждый десятый (10%) — несколько раз в неделю, 13% — несколько раз в месяц и еще 9% — лишь несколько раз в год. Заядлых геймеров больше среди менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, квалифицированных рабочих, инженеров и водителей.

Какие именно игры предпочитают горожане? Чаще всего — «стрелялки и/или «бродилки» (44%), стратегии (40%) и головоломки (33%). Симуляторы интересны 22%, приключения и квесты — 21%, шашки, шахматы и нарды — каждому пятому (20%). Карты и пасьянсы любят 14%, ролевые игры — 10%.

Каждый пятый видит в компьютерных играх интересный вид досуга, еще 21% — способ ухода от реальности. 4 из 10 опрошенных оценивают это хобби скорее негативно: 30% считают его бесполезной тратой времени, а 11% — опасным увлечением, которое может привести к психическому расстройству.

О том, что в компьютерных играх есть польза, говорят 43% опрошенных, причем 10% в этом абсолютно уверены, а каждый третий (33%) скорее разделяет такую позицию. В числе плюсов такого времяпрепровождения чаще всего называют возможность отвлечься, развитие внимания и снятие стресса. Им возражают 57%, при этом 15% однозначно убеждены в отсутствии какой-либо пользы в компьютерных играх, еще 42% скорее склонны так думать. Рассуждая о минусах цифрового досуга, респонденты обычно упоминают о риске развития психических расстройств, формировании у геймеров ложных представлений о мире и пустой трате времени.

Мужчины выбирают такой вид досуга как компьютерные игры чаще женщин (58% против 28%). У представителей сильного пола популярнее жанры экшн, стратегии и симуляторы, у женщин — головоломки, приключения и пасьянсы. Видеть в компьютерных играх способ отдыха больше склонны мужчины, «убийцами времени» и побегом от реальности их чаще называют женщины.

Мнение, что всевозможные «стрелялки» и «стратегии» не несут никакой пользы, чаще всего разделяют те, кто совсем не играет (30%). Уверенных, что компьютерные игры — это интересный вид досуга, больше всего среди играющих несколько раз в месяц (63%), а не среди заядлых геймеров (41%).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
236
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
574
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
3194
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
664
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
673
Весь список