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4 из 10 самарцев увлекаются компьютерными играми

6 августа 2023 12:21
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4 из 10 самарцев увлекаются компьютерными играми

В компьютерные игры играют 4 из 10 самарцев. В числе самых популярных жанров — экшн, стратегии и головоломки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В той или иной мере компьютерными играми увлекаются 43% самарцев: каждый девятый (11%) играет ежедневно, каждый десятый (10%) — несколько раз в неделю, 13% — несколько раз в месяц и еще 9% — лишь несколько раз в год. Заядлых геймеров больше среди менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, квалифицированных рабочих, инженеров и водителей.

Какие именно игры предпочитают горожане? Чаще всего — «стрелялки и/или «бродилки» (44%), стратегии (40%) и головоломки (33%). Симуляторы интересны 22%, приключения и квесты — 21%, шашки, шахматы и нарды — каждому пятому (20%). Карты и пасьянсы любят 14%, ролевые игры — 10%.

Каждый пятый видит в компьютерных играх интересный вид досуга, еще 21% — способ ухода от реальности. 4 из 10 опрошенных оценивают это хобби скорее негативно: 30% считают его бесполезной тратой времени, а 11% — опасным увлечением, которое может привести к психическому расстройству.

О том, что в компьютерных играх есть польза, говорят 43% опрошенных, причем 10% в этом абсолютно уверены, а каждый третий (33%) скорее разделяет такую позицию. В числе плюсов такого времяпрепровождения чаще всего называют возможность отвлечься, развитие внимания и снятие стресса. Им возражают 57%, при этом 15% однозначно убеждены в отсутствии какой-либо пользы в компьютерных играх, еще 42% скорее склонны так думать. Рассуждая о минусах цифрового досуга, респонденты обычно упоминают о риске развития психических расстройств, формировании у геймеров ложных представлений о мире и пустой трате времени.

Мужчины выбирают такой вид досуга как компьютерные игры чаще женщин (58% против 28%). У представителей сильного пола популярнее жанры экшн, стратегии и симуляторы, у женщин — головоломки, приключения и пасьянсы. Видеть в компьютерных играх способ отдыха больше склонны мужчины, «убийцами времени» и побегом от реальности их чаще называют женщины.

Мнение, что всевозможные «стрелялки» и «стратегии» не несут никакой пользы, чаще всего разделяют те, кто совсем не играет (30%). Уверенных, что компьютерные игры — это интересный вид досуга, больше всего среди играющих несколько раз в месяц (63%), а не среди заядлых геймеров (41%).


Время проведения: 22 июля — 2 августа 2023 года
 

 

Теги: Опрос

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