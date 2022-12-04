Я нашел ошибку
Главные новости:
В России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу
В России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу
Детям в Самарской области подарили сказки о ПДД
Детям в Самарской области подарили сказки о ПДД
Тольяттинец после ссоры поджег квартиру сожительницы
Тольяттинец после ссоры поджег квартиру сожительницы
В Самаре залило ТЦ «Аврора»
В Самаре залило ТЦ «Аврора»
В Самаре обвалились потолочные перекрытия в жилом доме
В Самаре обвалились потолочные перекрытия в жилом доме
Самарца в третий раз задержали пьяным за рулем
Самарца в третий раз задержали пьяным за рулем
В Сергиевском районе молодой водитель врезался в полуприцеп
В Сергиевском районе молодой водитель врезался в полуприцеп
Тольяттинец битой избил знакомого
Тольяттинец битой избил знакомого
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.77
0.62
EUR 64.99
1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арене" пройдет первенство Самарской области по дзюдо
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

4 из 10 самарцев считают себя зависимыми от телефонов и интернета

4 декабря 2022 10:30
158
4 из 10 самарцев считают себя зависимыми от телефонов и интернета

В digital-зависимости признаются 45% самарцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета наблюдают у себя 45% самарцев, причем 17% в этом абсолютно уверены, еще 28% скорее уверен. Напротив, 55% не страдают от digital-зависимости: у каждого пятого (20%) в этом нет сомнений, а 35% скорее не видят у себя подобных симптомов.

Зависимость от интернета и различных девайсов в большей степени свойственна молодежи: среди респондентов до 24 лет о ее наличии говорят 52%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 33%.

Периодически сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время 47% самарцев: 10% делают это ежедневно, 13% — несколько раз в неделю, 17% — несколько раз в месяц. Цифровой детокс несколько раз в год обеспечивают себе 6% опрошенных, еще 1% делает это раз в несколько лет. «Уезжаю на две недели в глушь, где не ловит никакая связь, — гармония с природой и отдых от всего», — делятся респонденты. Напротив, никогда не отказываются от цифровых благ цивилизации 50% горожан. Причины этого могут быть диаметрально противоположными: одни убеждены, что гаджеты — это уже неотъемлемая часть современной жизни, другие говорят, что мало времени проводят в интернете.

Тех, кто организует себе цифровой детокс ежедневно, больше всего среди представителей поколения старше 45-ти (23%). Тех же, кто вообще не практикует сознательный отказ от интернета, больше всего среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (59%): «Родители не могут себе такое позволить: надо постоянно быть на связи»; «Моя работа базируется на использовании мобильного устройства, наличия интернета».

Время проведения: 22—29 ноября 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Организацию театров в каждой школе поддерживают 6 из 10 родителей в Самаре
03 декабря 2022, 11:42
Организацию театров в каждой школе поддерживают 6 из 10 родителей в Самаре
Сторонников создания школьных театров больше среди женщин, чем среди мужчин. Образование
533
Пенсия мечты в Самаре в этом году составляет 44,9 тыс.
02 декабря 2022, 09:28
Пенсия мечты в Самаре в этом году составляет 44,9 тыс.
Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. Общество
394
6 из 10 самарцев одобряют длинные новогодние каникулы
01 декабря 2022, 09:59
6 из 10 самарцев одобряют длинные новогодние каникулы
На этот раз новогодние каникулы продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Общество
493
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в заседании круглого стола под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко.
3 декабря 2022  20:25
В приоритете — человек: губернатор представил передовые решения региона в области клиентоцентричности
1609
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов
3 декабря 2022  13:51
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов
459
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Неизвестного солдата
3 декабря 2022  12:49
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Неизвестного солдата
474
В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки
2 декабря 2022  11:22
В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки
651
В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан.
1 декабря 2022  15:49
В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
886
Весь список