4 из 10 самарцев считают себя зависимыми от телефонов и интернета

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В digital-зависимости признаются 45% самарцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета наблюдают у себя 45% самарцев, причем 17% в этом абсолютно уверены, еще 28% скорее уверен. Напротив, 55% не страдают от digital-зависимости: у каждого пятого (20%) в этом нет сомнений, а 35% скорее не видят у себя подобных симптомов.



Зависимость от интернета и различных девайсов в большей степени свойственна молодежи: среди респондентов до 24 лет о ее наличии говорят 52%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 33%.



Периодически сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время 47% самарцев: 10% делают это ежедневно, 13% — несколько раз в неделю, 17% — несколько раз в месяц. Цифровой детокс несколько раз в год обеспечивают себе 6% опрошенных, еще 1% делает это раз в несколько лет. «Уезжаю на две недели в глушь, где не ловит никакая связь, — гармония с природой и отдых от всего», — делятся респонденты. Напротив, никогда не отказываются от цифровых благ цивилизации 50% горожан. Причины этого могут быть диаметрально противоположными: одни убеждены, что гаджеты — это уже неотъемлемая часть современной жизни, другие говорят, что мало времени проводят в интернете.



Тех, кто организует себе цифровой детокс ежедневно, больше всего среди представителей поколения старше 45-ти (23%). Тех же, кто вообще не практикует сознательный отказ от интернета, больше всего среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (59%): «Родители не могут себе такое позволить: надо постоянно быть на связи»; «Моя работа базируется на использовании мобильного устройства, наличия интернета».



Время проведения: 22—29 ноября 2022 года