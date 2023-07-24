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Среди женщин больше тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтет уволиться.
4 из 10 самарцев, работающих на удаленке, скорее уволятся, чем выйдут в офис
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4 из 10 самарцев, работающих на удаленке, скорее уволятся, чем выйдут в офис

24 июля 2023 09:38
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Среди женщин больше тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтет уволиться.

Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику все меньше. Трудятся дистанционно чаще всего те, для кого это критически важно — 4 из 10 таких работников предпочтут уволиться, если их компания откажется от удаленки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие самарцы, работающие на условиях полной или частичной удаленки.

Если работодатель решит, что его сотрудники должны перейти с удаленки или гибридного графика на работу в офисе, значительная часть из них уволится из компании (41%). 37% подчинятся приказу. Еще 20% затруднились с однозначным решением: «Буду обговаривать условия возвращения в офис».

Больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удаленкой, среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю (64%).

Сотрудники на гибридном графике же более лояльны компании: каждый второй из них без проблем вернется работать на территории работодателя (50%).

Среди женщин больше тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтет уволиться (54% против 33% среди мужчин): «У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать — удаленка».

Время проведения: 14—20 июля 2023 года.

 

Фото:   ru.freepik.com

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