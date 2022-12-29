4 из 10 самарцев признались, что верят в новогодние приметы

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Под бой курантов самарцы загадают желание и выпьют бокал шампанского. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представители экономически активного населения города рассказали, какие приметы и ритуалы соблюдают в новогоднюю ночь.

4 из 10 самарцев верят в новогодние приметы. 16% горожан ежегодно загадывают желание под бой курантов, 6% — выпивают бокал шампанского. 4% опрошенных главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору. Еще для 4% необходимым ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений.



3% верят в то, что если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется.



1 из 100 горожан встречает новый год только в новой одежде. По 2% голосов у таких новогодних ритуалов как просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрической гирлянды.



Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 6% респондентов. Среди них гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок и, разумеется, поход в баню.



Время проведения: 2—26 декабря 2022 года