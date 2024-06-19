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4 из 10 самарцев поддерживают увеличение МРОТ до 48% от медианной зарплаты

19 июня 2024 12:37
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4 из 10 самарцев поддерживают увеличение МРОТ до 48% от медианной зарплаты

40% горожан поддерживают инициативу увеличения МРОТ до 48% от медианной зарплаты, еще столько же считают, что нужно повышать больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Инициативу об увеличении минимального размера оплаты труда до 48% от медианной зарплаты по стране поддержали 40% опрошенных, еще 40% заявили, что МРОТ следует увеличить больше. И только 6% считают, что его следует оставить на текущем уровне и заботиться о благосостоянии граждан иначе: «Лучше остановить рост цен и услуг ЖКХ, тогда не нужно повышать МРОТ».

48% от медианной зарплаты — это 22 тысячи рублей, немногим больше сегодняшнего МРОТ (19242 руб.).

Женщины чаще поддерживают инициативу в нынешнем виде (42%), мужчины же чаще говорят о необходимости повышения в большем размере (45%).

Самарцы 45 лет и старше чаще одобряют повышение МРОТ до 48% от медианы зарплат. Опрошенные до 34 лет чаще считают такой размер прибавки недостаточным.

Больше всего же тех, кто выступает за значительное увеличение МРОТ, — среди горожан, чей ежемесячный доход составляет от 100 тысяч рублей (53%).
 

Время проведения: 11—13 июня 2024 года.

Теги: Опрос

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