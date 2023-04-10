4 из 10 самарцев хотели бы быть космонавтами и полететь в космос

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Выросло количество самарцев, уверенных в лидирующем положении нашей страны в освоении космоса. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

8 из 10 самарцев (83%) считают, что ведущей космической державой наша страна была во времена Сергея Королева и Юрия Гагарина. В том, что пик развития космической отрасли пришелся на времена пилотируемой станции «Мир», убеждены 23%. По мнению 17%, ключевую роль в освоении космоса Россия играет в настоящее время: «Наши ракетные двигатели — мощь!»



В том, что ведущей космической державой Россия была в 1960-х и во времена пилотируемой станции «Мир», чаще всего уверены респонденты старше 45 лет (86% и 22% соответственно). В лидирующем положении страны сегодня чаще других убеждены горожане от 35 до 44 лет (19%).

В целом мнения о том, что ведущей космической державой Россия является сейчас, придерживаются 17% горожан.

В том, что хотели бы полететь в космос, признаются 38% респондентов. Сказать «Поехали!», сидя в космическом корабле, мужчины мечтают чаще женщин (43% против 32% соответственно), а опрошенные до 34 лет — чаще старшего поколения (45% против 26%). Респонденты с высоким доходом в своих мечтах смелее, чем те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб.: полететь к далеким планетам они хотят чаще (46% против 31%).

Время проведения: 31 марта — 4 апреля 2023 года.

Фото: ru.freepik.com