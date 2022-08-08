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4 из 10 самарцев готовы согласиться на меньшую зарплату ради удаленной работы

8 августа 2022 09:15
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4 из 10 самарцев готовы согласиться на меньшую зарплату ради удаленной работы

Самарцы соскучились по удаленной работе: сегодня на снижение зарплаты ради дистанционки согласно больше горожан, чем год назад. Каждый пятый опрошенный не против отказаться от 5% своего дохода, чтобы не ходить в офис каждый день. При этом на такое сокращение зарплаты чаще бывают готовы женщины, чем мужчины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, чья профессия предполагает возможность трудиться удаленно.

Снизить свои зарплатные ожидания ради удаленной работы сегодня готовы в общей сложности 39% самарцев. По их расчетам, сокращение дохода будет компенсировано не только удобством графика, но и отсутствием расходов на транспорт и питание вне дома. Ради удаленки каждый пятый (22%) согласен отказаться от 5% своей зарплаты, каждый десятый (10%) — от 10%. По данным SuperJob, снизить свои зарплатные ожидания на 15% готовы 3% опрошенных, на 20% и 25% — по 1%. Не согласны на меньшую зарплату ради работы дистанционно 44% горожан.

Тех, кто не согласен на финансовые жертвы ради удаленки, среди мужчин больше, чем среди женщин. Среди граждан старше 45 лет — больше, чем среди тех, кому еще не исполнилось 35. Самарцы с зарплатой от 80 тыс. руб. противятся снижению уровня дохода чаще, чем те, кто зарабатывает до 50 тыс. руб. в месяц.

По данным SuperJob, число компаний, где есть удаленные сотрудники, в последние месяцы сокращается: по сравнению с мартом текущего года их стало меньше вдвое, а по сравнению с февралем — в 4,5 раза. И россияне уже начинают скучать по дистанционному режиму работы: о готовности поступиться частью зарплаты ради удаленки сегодня сообщают чуть чаще, чем год назад.


Время проведения: 3—4 августа 2022 года

Теги: Опрос

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