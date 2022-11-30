Я нашел ошибку
Главные новости:
почти 5 миллионов отдала мошенникам жительница Самары
Почти 5 миллионов отдала мошенникам жительница Самары
В Самаре рано утром горел многоквартирный жилой дом
В Самаре рано утром горел многоквартирный жилой дом
Объем операций с евро и долларами на рынке Мосбиржи сократился в 20 раз
Объем операций с евро и долларами на рынке Мосбиржи сократился в 20 раз
В Самарской области подведены итоги операции «Розыск»
В Самарской области подведены итоги операции «Розыск»
Названы дешевые направления для поездок из Самары на поезде в декабре
Названы дешевые направления для поездок из Самары на поезде в декабре
4 из 10 работодателей в Самаре отдают предпочтение кандидатам, указавшим точную желаемую зарплату в резюме
4 из 10 работодателей в Самаре отдают предпочтение кандидатам, указавшим точную желаемую зарплату в резюме
ЦБ РФ не планирует выкупать заблокированные активы
ЦБ РФ не планирует выкупать заблокированные активы
Всего в перечне указано более 150 наименований товаров.
Кабмин запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.07
0.32
EUR 63.39
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

4 из 10 работодателей в Самаре отдают предпочтение кандидатам, указавшим точную желаемую зарплату в резюме

30 ноября 2022 09:16
92
4 из 10 работодателей в Самаре отдают предпочтение кандидатам, указавшим точную желаемую зарплату в резюме

В подборе персонала рекрутеры стали чаще отдавать предпочтение резюме, где указана конкретная денежная сумма. Брать на работу с окладом больше, чем предполагает вакансия, стали реже: в приоритете — опытные и универсальные специалисты, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу из Самары.

При подборе персонала 41% работодателей в первую очередь рассматривают резюме кандидатов, указавших в резюме конкретную денежную сумму. Сегодня лишь у 6% компаний в приоритете соискатели, написавшие вместо зарплатных ожиданий «оклад по договоренности». В каждой второй организации (50%) очередность рассмотрения резюме не зависит от того, указан ли в них предполагаемый доход.

Резюме соискателей, претендующих на оклад больший, чем указано в вакансии, всегда рассматривают 36% работодателей. Еще 33% действуют так лишь в отношении некоторых позиций. Каждая пятая компания (20%) не интересуется такими резюме. По сравнению с прошлым годом число работодателей, всегда готовых к переговорам со слишком «дорогими» кандидатами, снизилось, а число тех, кто рассматривает резюме с более высоким предполагаемым доходом лишь на определенные вакансии, напротив, возросло. Очевидно, что в новых экономических условиях подбор становится точечным.

За какие качества работодатели готовы принять на работу специалиста на более высокую зарплату, чем изначально предполагала вакансия? Чаще всего менеджеры по персоналу сообщают, что принять такое решение их побудил большой опыт работы кандидата (38%), его высокая квалификация (26%) и готовность исполнять больше обязанностей (20%). О том, что значимой оказалась уникальность специалиста, рассказали 12% рекрутеров.

По сравнению с прошлым годом, бизнес стал чаще проявлять готовность платить больше за опыт, универсальность и уникальность специалистов.

Время проведения: 27 октября — 22 ноября 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе
29 ноября 2022, 09:31
Самарцы стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе
За телемедицинскими консультациями чаще обращаются женщины/ Здравоохранение
302
Работники Самарской области высоко оценили свои soft skills
28 ноября 2022, 13:59
Работники Самарской области высоко оценили свои soft skills
Половине среди тех, кто недоволен уровнем своих знаний, не хватает навыков владения английским языком. Общество
410
Самарцы рассказали, какие подарки ждут от работодателей на Новый год
28 ноября 2022, 11:26
Самарцы рассказали, какие подарки ждут от работодателей на Новый год
70% работодателей дарят подарки детям сотрудников. Общество
378
В центре внимания
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
445
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
436
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
409
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
478
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
472
Весь список