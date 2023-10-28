399 управленцев ПФО приступили к оценочным мероприятиям окружного финала конкурса Лидеры России

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28 октября 2023 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие окружного финала пятого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для участников Приволжского федерального округа. К оценочным мероприятиям приступили 399 конкурсантов из 14 регионов. Имена победителей эксперты определят в воскресенье. Торжественная церемония награждения лучших управленцев ПФО пройдет в Нижегородском ТЮЗе.

Сегодня в Нижнем Новгороде состоялось открытие окружного финала пятого конкурса «Лидеры России». К оценочным испытаниям, которые пройдут 28 и 29 октября 2023 года на площадке выставочного центра «Нижегородская ярмарка», допущены 399 управленцев из 14 регионов ПФО. Приветственное обращение Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова финалистам передал его заместитель Олег Машковцев.

«Рад приветствовать в столице Приволжья лучших управленцев округа. Это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей» и уникальный кадровый трамплин для самых достойных. Многие главы регионов, министры, чиновники высшего звена и менеджеры госкомпаний выросли благодаря этому конкурсу. Важность проекта трудно переоценить, особенно в связи с амбициозными задачами, которые необходимо решать. О необходимости кадрового обновления не раз говорил Глава Государства Владимир Путин. Продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов трудиться на благо своей страны, во всем следовать принципам служения людям, обществу, Родине. Каждый из вас проявляет лучшие профессиональные качества, высокую работоспособность, нацеленность на результат. Уверен, что все это вы будете применять для решения главных задач нашей страны, ключевой из которых является повышение суверенитета, особенно в области новейших технологий и госуправления. Как сказал Президент Российской Федерации, очень важно уметь сконцентрировать все свои навыки и интеллектуальные возможности, чтобы получать удовольствие от жизни. А самое главное удовольствие – в самореализации, которая невозможна без служения людям и Отечеству. Если каждый на своем участке будет добиваться успехов, стремясь к самореализации, из этого и будет состоять успех нашей страны в целом», – говорится в обращении Игоря Комарова.

Олег Машковцев также напомнил, что Нижний Новгород, где проходит окружной финал конкурса, возглавляет победитель «Лидеров России» Юрий Шалабаев, что должно служить примером мотивации участвовать во флагманском проекте платформы «Россия – страна возможностей» и становиться лучшим.

«Огромное спасибо президентской платформе «Россия – страна возможностей», которая организует и проводит конкурс «Лидеры России», это действительно уникальный проект. Сейчас перед нами стоит множество вызовов, но вместе с тем открывается еще больше возможностей. Мы будем двигаться только вперед. Все участники окружного финала – молодцы, вместе мы единая команда нашей страны, великой России. Желаю лидерам удачи и веры в себя! Не теряйте целеустремленности и стержня, который у вас есть», – сказал на церемонии открытия окружного финала в ПФО заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Среди субъектов ПФО по количеству участников финала лидируют: Нижегородская область (69 человек), Самарская область (61), Республика Татарстан (48), Республика Башкортостан (44), Пермский край (36), Саратовская область (25), Оренбургская область (24), Республика Удмуртия (19), Ульяновская область (17). Из Чувашской Республики и Кировской области на финал приехало по 14 управленцев, из Пензенской области – 12, из Республики Мордовии – девять, из Республики Марий Эл – семь.

Среди участников окружного финала в ПФО 67,5% мужчин и 32,5% женщин. Средний возраст конкурсантов составляет 37 лет, при этом количество молодых управленцев от 18 до 35 лет – почти 37%.