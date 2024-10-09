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37% жителей Самары считают свой город лучшим для карьеры

9 октября 2024 11:37
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37% жителей Самары считают свой город лучшим для карьеры

Лучшими городами для построения карьеры, по мнению их жителей, являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и Казань. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 20500 граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек.

Лучшим городом для карьеры считают столицу 72% экономически активных москвичей (+2 процентных пункта по сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного год назад). Санкт-Петербург на второй строке рейтинга с 57% голосов. Выше всего перспективы роста в должности и уровне дохода в своем городе москвичи и петербуржцы оценивали в 2018 году, тогда количество голосов практически сравнялось: 74 и 72% соответственно.

37% жителей Самары считают свой город лучшим для карьеры. В 2023 году в Самаре 25% называли свой город лучшим для карьеры, в 2022 – 33%, в 2021 – 38%, в 2020 – 41%, в 2018 – 45%, а в 2014 – 49%.
Где еще большинство экономического населения высоко оценивает карьерные возможности: 50%-ный барьер в рейтинге в этом году удалось преодолеть не только двум столицам, но и Екатеринбургу (также 55%), Тюмени (52%), Казани (51%).

Количество тех, кто позитивно оценивает карьерные возможности в своем городе, превышает число настроенных негативно в Нижнем Новгороде и Краснодаре (по 42% жителей назвали их лучшими для карьеры), Ростове-на-Дону (41%), Новосибирске (40%) и Владивостоке (38%). В Самаре число голосов разделилось пополам (по 37%).

Сложнее всего с построением карьеры, судя по мнению жителей, — в Новокузнецке и Кирове (лишь по 17% опрошенных считают их лучшими городами для карьеры), а также Астрахани (19%).

За прошедший год в подавляющем числе мегаполисов экономически активное населения стало смотреть на карьерный рост в своем городе более позитивно: так, сразу на 21 п.п. улучшились оценки Тюмени, рост на 15 п.п. показали Екатеринбург, Краснодар и Ижевск, +14 п.п — Пермь.


Место проведения опроса: города России с населением более 500 тыс. человек
Населенных пунктов: 37
Время проведения: 9 августа — 7 октября 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет
Размер выборки: 20500 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов

Вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?»

Теги: Опрос

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