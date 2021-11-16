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36% самарцев водили машину нетрезвыми

16 ноября 2021 09:27
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36% самарцев водили машину нетрезвыми

Автомобильный сайт Дром провел анонимный всероссийский опрос и выяснил, что 36% автолюбителей Самарской области садились за руль нетрезвыми. А 64% опрошенных никогда не ездили на машине выпивши.  

Каждый четвертый автолюбитель региона (27%) признался, что садился за руль после употребления спиртного, но это было давно. Периодически управляют автомобилем подшофе 4% опрошенных. Еще 5% делали это «один-два раза за последние годы».

В среднем по России 39% автомобилистов садились за руль нетрезвыми. Больше всего принявших на грудь ездит по дорогам Якутии, Хакасии и Бурятии. В этих регионах каждый второй автолюбитель садился за руль навеселе. А в Санкт-Петербурге и Пермском крае больше всего тех, кто никогда не употреблял перед вождением — около 70%. 

В последние годы в России регулярно ужесточают наказание за «пьяную» езду. В 2019 году увеличили максимальный срок лишения свободы с 9 до 15 лет для  нетрезвого водителя, по вине которого в ДТП погибли люди. А в июле текущего года ужесточили наказание за повторную «пьяную» езду: до трех лет лишения свободы может получить водитель, ранее осужденный за «нетрезвое» ДТП.

Всероссийский опрос проводился с 30 октября по 8 ноября 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 13,5 тысяч автолюбителей из 82 регионов страны. 

Теги: Опрос

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